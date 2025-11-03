Еврокомисар убеден, че ЕС ще се справи и без горива от "Роснефт" и "Лукойл" (Обзор)

След забраната за износ на дизел цената му се качи с 4 ст.

БСП и ИТН искат държавата да поеме управлението на рафинерията в Бургас

Еврокомисарят Валдис Домбровскис е убеден, че ЕС няма да допусне недостиг на горива заради американските санкции срещу “Роснефт” и “Лукойл”.

По думите му Брюксел приветства решението на Вашингтон за ограничителните мерки на двете петролни компании заради войната в Украйна.

Този ход на Белия дом идвал в допълнение към европейските санкции.

“Ние сме в контакт с държавите членки, включително България.

Правим анализ дали възникват предизвикателства

и как засегнатите страни да се справят с тях. Но на този етап не виждаме никакви индикации, че държавите членки са изправени пред проблеми със сигурността на доставките по отношение на петролните продукти, посочи Домбровскис пред БНР.

И добави, че по закон държавите разполагат със запаси от петрол, които трябва да стигнат за 90 дни. Ново обсъждане на ситуацията в координационната група по петрола ще има на 12 ноември, добави еврокомисарят.

Междувременно от ИТН и БСП, които участват в управляващата коалиция, заговориха, че

държавата трябва да поеме управлението на рафинерията в Бургас.

Необходимо е да бъде назначен в най-скоро време особен управител на “Лукойл България”, каза в неделя председателят на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев. Според него било нужно още 10-15 човека да бъдат назначени на управленско ниво, за да може да се поеме контролът на рафинерията в Бургас. По думите на Стойнев за тази цел ще са нужни поправки в закона, каквито управляващите ще внесат тази седмица.

Обсъждаме функциите на особения управител и могат ли да бъдат разширени, каза и Павела Митова от ИТН.

Според Костадин Ангелов от ГЕРБ обаче по темата не трябвало да се говори предварително. Две министерства водели кореспонденцията със САЩ по повод санкциите - правосъдното и енергийното. Ангелов също успокои, че няма опасност от недостиг на горива и повишение на цените. А за това какви преговори се водят със САЩ,

трябвало да се запази в момента мълчание,

иначе можело да не приключат в наша полза.

От Европейската комисия пък съобщиха, че обсъждат с държавите от съюза предложението за продажба на собствеността на “Лукойл”. Руската компания обяви, че е приела оферта от регистрираната в Швейцария “Гънвор” за целия бизнес извън Русия.

Според говорител на комисията “Лукойл” досега не е включен в списъка със санкциите на ЕС, защото те се приемат въз основа на необходимостта от ограничаване на способностите на руската военна машина, както и с оглед на стратегическите интереси на ЕС. Той подчерта, че за одобряването на подобни мерки е необходимо единодушие между държавите членки.

И докато политиците все още обсъждат конкретни мерки и успокояват, че няма да има недостига и промяна на цените, дизелът у нас поскъпна с 4 стотинки. По големите вериги бензиностанции, включително в тези на “Лукойл”, литър вече струва между 2,40 и 2,45 лева. Поскъпването съвпада по време със забраната за износ, която парламентът гласува извънредно в петък. При бензина също има увеличение, но с 2 стотинки до средна цена от 2,39 лв., макар че в някои вериги стига и до 2,44 лв. Промяната частично се дължи и на котировките на петрола, които се качиха в последните дни с малко над 1 долар.

