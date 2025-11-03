Строежът на жилища пак се устреми нагоре след затишие от 1,5 г.

След кратко затишие от около година и половина, строителството на жилища отново се устреми нагоре. През третото тримесечие местните администрации у нас са издали разрешителни за строеж на 8,5% повече жилищни сгради в сравнение с миналата година, а броят на жилищата в тях е с 46,9% повече спрямо година по-рано.

Строителството на жилищни сгради никога не е замирало, но от края на 2023 г. започна видимо да спада. Тази тенденция обаче е траела само около година и половина, защото от две тримесечия насам предприемачите видимо увеличават активността си.

Тази активност не се отнася само до жилищните сгради, а и до административните - на тримесечна база това лято са издадени с 6,7% повече разрешителни за строеж на административни сгради, но на годишна база все още има спад.

Сезонът между юли и септември по принцип е активен за сградното строителство, но тази година започнатите нови строежи надминават по брой съответните тримесечия от последните 3-4 години.

Започнало е например строителството на нови 1797 жилищни сгради, най-много в София - 308, Пловдив - 287, Варна - 145, и в другите големи градове. Увеличението спрямо третото тримесечие на миналата година е с 15,7%. Трендът обаче не е същият за другите видове сгради, например за цялото тримесечие са започнати само 9 административни сгради, като всичките са в столицата и това е с 25% по-малко в сравнение с година по-рано.

Жилищният пазар за момента изобщо не показва признаци на стихване - през третото тримесечие у нас са сключени със 7,4% повече имотни сделки в сравнение с третото тримесечие на 2024 г., което също не бе никак слабо. Ипотечното кредитиране бележи още по-голям ръст на годишна база - 18,6%.