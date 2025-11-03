Кристин Лагард: С еврото добавеният просперитет скоро ще бъде осезаем в България

"Добавеният просперитет скоро ще бъде осезаем". Това каза президентката на ЕЦБ Кристин Лагард пред Нова относно въвеждането на еврото в България.

Тя отбелязва две неща: първо добавеният просперитет скоро ще бъде осезаем и второ – добавена сигурност.

"Под просперитет имам предвид износ от България към останалата част на Европа – вече ще е в евро. Няма да има валутен риск, няма хеджиране, защото фактурите ще са в една и съща валута – фактурираш в евро и получаваш евро. Много рискове ще бъдат премахнати. Второ – помислете за света. Хората обичат да идват на почивка в Европа, но валутните курсове варират и те се двоумят. Ако знаят, че в България, където пътуват и прекарват време, валутата е евро и няма да се добави към пътуването риск от променливи валутни курсове, това е още една причина да се посети вашата страна. Само два примера – валутният риск и хеджирането, свързано с него, ще бъдат премахнати. За сигурността – аз самата, като французойка, и от длъжностите, на които съм била, съм научила, че като член на клуба, трябва да се придържаш към правилата му, което носи сигурност. Всички сме заедно в това, няма случайни играчи, които правят, каквото искат. Всички сме обвързани от едни и същи принципи, валута, парична политика, което ще бъде огромна промяна. Дълги години сте имали валутен борд, но сигурността, която има да си в същия клуб... Рейтинговите агенции също забелязват. Рискът да се пренебрегне дисциплината изчезва. Това е механизъм, носещ повече просперитет и сигурност", каза Лагард в отговор на въпрос за основните икономически и институционални ползи, от които може да се възползва България, след като се присъедини към единната валута", каза Лагард.