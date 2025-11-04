Финансисти: С този бюджет все едно гасим пожар с бензин

С проектобюджета за догодина на практика повече се товарят хората, които работят повече. Това заключиха двама финансисти: Левон Хампарцумян и Никола Филипов, в разговор в предаването „Тази сутрин" по Би Ти Ви. Левон Хампарцумян каза образно, че с него все едно гасим пожар с бензин.

Според Левон Хампарцумян българите биха станали по-богати с този бюджет но само при положение, че няма никаква инфлация.

„Когато на Запад се прави бюджет, първо си задават въпроса какво целят и после го съставят. Ние тук не даваме обяснения и публиката трябва да разсъждава какво е искал да каже авторът", каза Хампарцумян.

Според двамата с увеличението на пенсионните вноски с 2% няма да се постигне нищо повече от това да намалее малко дефицитът в НОИ. Истинският проблем обаче е в това, че ръстът на заплатите особено в публичната сфера не е обуздан, а това е силен проинфлационен фактор.

„Когато вдигнеш заплатите на администрацията, после много трудно ще ги обуздаеш", каза Филипов.

А двойното увеличение на данък дивидент според Левон Хампарцумян е „глупава мярка", защото ще накара повече хора да се регистрират в държави с облекчен данъчен режим.