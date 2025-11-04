ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България няма да „спасява" финансово Франция, казва шефът на стабилизационния механизъм

2152
Пиер Граменя

Няма да се наложи България „да спасява" финансово Франция, защото Франция няма никакъв проблем да рефинансира дълга си от капиталовите пазари. Освен това решенията за действие в Европейския стабилизационен механизъм се вземат с консенсус и България има равноправен глас при вземането на тези решения наравно с останалите 20 държави в еврозоната. Това каза в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви председателят на Европейския стабилизационен механизъм Пиер Граменя.

България ще разполага с 1,4% от капитала на ЕСМ, който е 8,1 млрд. евро. Но това не са пари, които се ползват наготово, те са само гаранция, обясни той.

Правилата не задължават механизмът да се втурва да помага на някоя държава – тя трябва да поиска такава помощ, обясни още той.

Пиер Граменя

