Цената на петрола пада

Цените на петрола се понижават, след като пазарите реагираха на решението на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници (ОПЕК+) за ограничено увеличение на добива през декември и запазване на производствените нива през първото тримесечие на следващата година, съобщи Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент спадат с 18 цента, или 0,28 процента, до 64,71 долара за барел към 08:00 часа българско време. Американският суров петрол поевтинява със 17 цента, или също 0,28 процента, до 60,87 долара за барел.

ОПЕК+ вече увеличи производствените си цели с около 2,9 милиона барела дневно от април, което представлява 2,7 на сто от глобалното предлагане, но забави темпото от октомври насам заради очаквания за нарастващи запаси.

"Пазарът може да разгледа това като първи знак, че ОПЕК+ признава риска от свръхпредлагане, след като досега организацията беше твърде оптимистична за търсенето и способността на пазара да поеме допълнителни барели", коментира Сувро Саркар, ръководител на енергийния анализ в "Ди Би Ес банк" (DBS Bank).

Ръководители на водещи европейски енергийни компании оспорват прогнозите за излишък на петрол през следващата година, посочвайки нарастващото глобално търсене и забавянето на производството. Заместник-министърът на енергетиката на САЩ Джеймс Данли заяви, че не очаква излишък на петрол през 2026 г.

Решението на ОПЕК+ да запази производствените цели без промяна е било взето след настояване от страна на Русия, която среща трудности при увеличаването на износа си заради западните санкции, съобщиха източници от организацията. През октомври както САЩ, така и Великобритания наложиха санкции на руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".

Инвестиционната банка "Джей Пи Моргън" (JP Morgan) посочва в бележка до клиенти, че въпреки увеличения риск от прекъсване на доставките мерките на САЩ, Великобритания и ЕС няма да спрат руските производители да продължат работа. Независимият анализатор Тина Тенг добавя, че въпреки текущия спад в цените санкциите може да поддържат пазара стабилен в краткосрочен план.

Инвеститорите очакват данните за петролните запаси в САЩ, които ще бъдат публикувани по-късно днес от Американския петролен институт. Предварително проучване на Ройтерс показва, че запасите от суров петрол вероятно са се увеличили през изминалата седмица, което може допълнително да повлияе на цените в близките дни.