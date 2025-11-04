Кристин Лагард: Още в първите месеци с евро доверието и приемането на новата валута се повишават

Във всяка държава, приела еврото, още през първите месеци доверието и приемането на новата валута се покачват. Това коментира председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард в интервю за предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви.

„Рискът и страхът от повишаване на цените е съществувал във всяка държава, когато се е присъединявала към еврозоната. Затова навсякъде имаше двойно обозначение на цените, за да може потребителите да се ориентират. В Хърватия имаше опити в първите няколко седмици да се крият цените, така се случи и в Гърция и дори в моята родина – Франция. Но затова правителството трябва да взема мерки и да осъществява контрол", каза Лагард.

Еврозоната според нея е едно от малкото неща в света, в които сборът е много по-голям от това да събереш механично съставните му части. „Всички заедно сме част от случващото се и всеки гуверньор на централна банка има право на по един глас при вземането на решения", подчерта председателят на ЕЦБ.

Парите в брой ще продължат да съществуват, но трябва да сме сигурни, че нашата валута е пригодена за 21-и век, каза тя по повод въвеждането на дигитално евро. Освен това чрез него ЕС ще бъде по-силен спрямо останалите големи икономики в света.

„На 1 януари имам рожден ден и ще си помисля, че ето – от днес българите вече теглят евро от банкоматите", каза Кристин Лагард в отговор на въпрос как според нея ще се почувстват българите при смяната на валутата.