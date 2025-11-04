ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вятърната енергия осигури 23% от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Вятърна енергия СНИМКА: Пиксабей

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 23,2 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 18,9 процента от общото количество електроенергия (1,423 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 4,3 процента (325 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (77 процента), Ирландия (62,7 на сто) и Германия (46,1 процента). В България делът е 0,8 на сто.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (650,5 гигаватчаса), Франция (193,3 гигаватчаса) и Нидерландия (115,8 гигаватчаса), сочи още справката. В България вятърните турбини са произвели 0,7 гигаватчаса, пише БТА.

