ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 от "Байерн" удържаха победната серия след 2:1 в...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/biznes/article/21644600 www.24chasa.bg

Основателят на ChatGPT чака 7 години за Tesla, иска си депозита

Георги Луканов

[email protected]

1016
Tesla Roadster Concept от 2017 година. Снимка: Tesla

След повече от седем години, основателят и изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман отмени предварителната си поръчка за Tesla Roadster, която направи през 2018 г. Той взе това решение след дълго чакане без конкретна дата на доставка на обещаната кола.

Алтман публикува екранна снимка на депозита от 45 000 долара, който е платил при поръчката на второто поколение Roadster. След това се опитал да се свърже с Tesla за възстановяване на сумата, но получил съобщение за грешка, в което се посочвало, че адресът е невалиден. "Разбирам, че разработката може да отнеме време. Но 7,5 години са дълго време", написа Алтман.

Tesla първоначално представи новия Roadster през 2017 г. и обеща да го пусне на пазара през 2020 г. Оттогава датата бе отлагана няколко пъти и масовото производство все още не е започнало. Публичният жест на Алтман по този начин за пореден път напомни за дългото забавяне на Tesla и обтегнатите отношения между него и Илон Мъск, бившият съосновател на OpenAI.

В по-широк смисъл, това е символичен момент на сблъсъка на две визии за технологичното бъдеще. Алтман сега е начело на развитието на изкуствения интелект, докато Мъск се опитва да разшири границите на електромобилността и космическата индустрия.

Tesla Roadster Concept от 2017 година. Снимка: Tesla
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)