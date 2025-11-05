Основателят на ChatGPT чака 7 години за Tesla, иска си депозита

След повече от седем години, основателят и изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман отмени предварителната си поръчка за Tesla Roadster, която направи през 2018 г. Той взе това решение след дълго чакане без конкретна дата на доставка на обещаната кола.

Алтман публикува екранна снимка на депозита от 45 000 долара, който е платил при поръчката на второто поколение Roadster. След това се опитал да се свърже с Tesla за възстановяване на сумата, но получил съобщение за грешка, в което се посочвало, че адресът е невалиден. "Разбирам, че разработката може да отнеме време. Но 7,5 години са дълго време", написа Алтман.

Tesla първоначално представи новия Roadster през 2017 г. и обеща да го пусне на пазара през 2020 г. Оттогава датата бе отлагана няколко пъти и масовото производство все още не е започнало. Публичният жест на Алтман по този начин за пореден път напомни за дългото забавяне на Tesla и обтегнатите отношения между него и Илон Мъск, бившият съосновател на OpenAI.

В по-широк смисъл, това е символичен момент на сблъсъка на две визии за технологичното бъдеще. Алтман сега е начело на развитието на изкуствения интелект, докато Мъск се опитва да разшири границите на електромобилността и космическата индустрия.