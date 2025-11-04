ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

8 г. затвор за мъж, опитал с нож да убие полицай

Домбровскис: Еврото засилва устойчивостта на страните, присъединили се към еврозоната

Валдис Домбровскис СНИМКА: Йордан Симеонов

България се присъединява към еврозоната в сложен геополитически контекст, в който светът става все по-фрагментиран и конфликтен. Затова е още по-важно страната да бъде част от по-голям и стабилен геополитически блок, заяви еврокомисарят по икономиката и производителността Валдис Домбровскис по време на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Събитието е част от националната комуникационна кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година.

Присъединяването към еврозоната не означава само присъединяване към валутния съюз и смяна на монетите и банкнотите, а присъединяване към сърцето на Европейския съюз, подчерта той.

По думите му членството в еврозоната повишава устойчивостта на държавите, включително чрез намаляване на разходите по държавния дълг. Той даде пример с балтийските страни, за които след руската инвазия в Украйна цената на кредитирането е останала по-ниска, отколкото в Полша и Унгария. Този ефект, посочи еврокомисарят, се дължи на доверието на инвеститорите в еврото като стабилизиращ фактор.

Домбровскис отбеляза, че и в държавите, които се присъединяват към еврозоната, разходите по дълга намаляват, тъй като инвеститорите възприемат влизането във валутния съюз като положителен сигнал за стабилност и добро финансово управление. По този начин еврото може допълнително да засили устойчивостта на България, посочи еврокомисарят, цитиран от БТА.

Той повтори призива България да продължи да следва стабилна финансова политика.

Валдис Домбровскис СНИМКА: Йордан Симеонов

