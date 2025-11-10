Климатът в България вече не е същият. Летата стават все по-дълги, по-сухи и по-горещи. Валежите са рядкост, а когато дойдат – често е твърде късно. Това не е просто неудобство. За българските фермери – това е борба за оцеляване.

Една от културите, която страда най-много от тези промени, е царевицата. Тя е основна за животновъдството, за производството на фуражи и за стабилността на селскостопанската икономика. Но без вода, добивите не винаги могат да покрият разходите.

Когато земята не дава – фермерите се нуждаят от нов подход

Все повече земеделци в страната се изправят пред тежката дилема: да продължат ли да отглеждат царевица въпреки риска от загуби, или да се откажат – с всички последици за почвата, сеитбооборота и доходите си?

Истината е, че решението не е в отказа, а в промяната. И тази промяна започва с инвестиция в поливни системи – технология, която позволява на растенията да получават вода в точния момент, в точното количество.

Bayer показва как царевицата може да е печеливша

На 23 октомври в село Бръшлен, област Русе, Bayer CropScience България организира събитие, което привлече вниманието на фермери от цялата страна. Темата: „Царевица DEKALB и поливни системи – формула на успеха".

Събитието демонстрира как, чрез комбинация от иновативна генетика на хибридите DEKALB® и модерни поливни системи, фермерите могат не просто да се справят със засушаването, а да постигнат рекордни добиви.

На демонстрационното поле хибридите от Bayer показват впечатляващи резултати, като новата генетика, в лицето на DKC4933 и DKC5342 ясно се отличава. От полето има засечени и първите добиви от 1620 кг/дка при поливни условия. Това е сериозен успех, особено в година със силен климатичен натиск.

Защо Bayer?

Защото предлага цялостно решение

Bayer не просто продава семена – компанията предоставя завършена система, адаптирана към реалните нужди на съвременното земеделие в България:

Хибриди, устойчиви на стрес и оптимизирани за поливно производство

Екип с опит и съвети за изграждане на ефективни поливни стратегии

Подкрепа на всяка стъпка – от избора на семена до прибирането на реколтата

Преслава Скорчелиева

„Фермерите, които инвестират в поливни системи, заслужават най-добрите хибриди и технологии. Затова сме тук – да покажем, че устойчивото земеделие е възможно," сподели Преслава Скорчелиева, Търговски представител за района от Bayer CropScience.

Партньорство с визия: примерът на ППК Бръшлян

Домакин на събитието бе кооперация ППК Бръшлян – фермерско сдружение, което вече години работи с Bayer.

Александър Димитров

„С Bayer започнахме с малки опити. Сега вече знаем – DEKALB® хибридите са стабилни, особено при поливни условия. Продължавам да работя с тях, защото знам, че те мислят напред," казва Александър Димитров, председател на кооперацията.

Време е за действие

Българското земеделие е на кръстопът. Засушаването няма да изчезне – но решението е в ръцете на фермерите, технологиите, държавата и партньорствата.

Дженифър Гилбърг,

„Вярвам, че когато видиш нещо с очите си, е трудно да не повярваш. Надявам се, че на днешния форум фермерите могат да обменят опит, да научат нови неща и да видят какво могат да взаимстват и приложат на своите полета,"

сподели Дженифър Гилбърг, Ръководител направление CropScience за България, Румъния и Молдова.

Bayer показва, че с правилната генетика и надеждно поливане, царевицата може да остане стабилен и печеливш избор – дори при трудни климатични условия.

Повече за събитието може да прочетете тук.