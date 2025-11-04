ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нова компресорна станция в Комотини засилва потенциала на Гърция за износ на природен газ

Компресорна станция Снимка Архив

Нова компресорна станция за природен газ се открива днес в град Комотини, Северна Гърция, съобщи гръцката новинарска агенция АНА-МПА.

В информацията се посочва, че проектът, който е на обща стойност 134 млн. евро, засилва възможностите за износ на природен газ от гръцката система към страни от региона – България, Румъния, Молдова и Украйна, както и увеличава перспективите за развитие на така наречения „вертикален коридор" за газови доставки през Гърция.

Припомнят се също ангажиментите на Европейския съюз за постепенно отказване от руския природен газ, което създава допълнителни нужди от доставки за държавите в региона на Югоизточна Европа.

На 6 и 7 ноември в Атина престои да се проведе среща на върха на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC), с участието на правителствени представители от Европа и САЩ, пише БТА. Основната тема на дискусията се очаква да бъдат инвестициите в създаването на инфраструктура, необходима за премахване на зависимостта от руския природен газ и увеличаване на доставките на втечнен природен газ за региона чрез съществуващи и нови съоръжения.

