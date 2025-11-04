ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

8 г. затвор за мъж, опитал с нож да убие полицай

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21645006 www.24chasa.bg

Цената на природния газ на хъба TTF поскъпва леко, на "Газов хъб Балкан" е 60 лева

384
Цената на природния газ на хъба TTF е 31,651 евро за мегаватчас, на "Газов хъб Балкан" - 60,31 лева Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Цените на декемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 32,120 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:30 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 31,651 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 31,741 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 4 ноември октомври, е 59,67 лева за мегаватчас, като поевтинява с 1,08 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 60,31 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 59,67 лева за мегаватчас.

Цената на природния газ на хъба TTF е 31,651 евро за мегаватчас, на "Газов хъб Балкан" - 60,31 лева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)