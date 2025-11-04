Как се купува електрическа кола втора ръка

Освен за батерията трябва да се внимава за неравномерно износване на гумите и ръжда по спирачните дискове

Пазарът на употребявани електрически автомобили се разраства с всеки изминал ден. Все по-масовото връщане на електромобили от лизинг означава, че модели като Renault Zoe, VW ID.3, Tesla Model 3 или Hyundai Kona Electric вече се предлагат на сравнително достъпни цени.

“Употребяваните електрически автомобили са се развили от ниша до отделен пазарен сегмент”, казва Робин Залверт, служител по устойчива мобилност в германската асоциация на техническите прегледи TUV.

Всъщност употребяваните модели правят електрическата мобилност достъпна за много хора за първи път. Но преди да купите, има няколко неща, които трябва да имате предвид – електрическите автомобили се различават от конвенционалните двигатели с вътрешно горене по ключови аспекти. Асоциацията на TUV предлага съвети какво да търсите при закупуване на употребявано електрическо возило.

Употребяваните електрически автомобили

губят стойност значително по-бързо от двигателите с вътрешно горене,

показват данните на пазарния наблюдател Deutsche Automobil Treuhand (DAT). Докато бензиновите и дизеловите автомобили все още държат средно над 60 процента от новата си цена след три години, остатъчната стойност на електрическите коли често е само около 50 процента, а в някои случаи дори по-малко. Има няколко причини за това.

“Новите поколения модели предлагат по-големи батерии, по-дълъг пробег и по-бързо време за зареждане. Това прави по-старите електрически коли бързо да изглеждат технически остарели”, казва Залверт.

Падащите цени на новите автомобили и стимулите за покупка чрез отстъпки допълнително понижават стойността на употребяваните електрически модели. Това обаче е предимство за купувачите и вече могат да се намерят модерни превозни средства на ток за под 20 000 евро. По-малките модели, като Opel Corsa-e или Peugeot e-208, са още по-евтини. С нарастващия брой връщания на лизинг тази тенденция вероятно ще продължи.

Батерията е най-скъпият компонент

в електрическия автомобил и до голяма степен определя колко подходящ за всекидневна употреба и колко стабилна е нейната стойност. Подмяната може да струва между 10 000 и 20 000 евро в зависимост от модела. Поради това асоциацията TUV препоръчва преди покупка да се провери така нареченото “състояние на здравето” (SoH) от независима трета страна. Тестът струва между 100 и 200 евро и показва какъв капацитет все още има батерията в сравнение с това, когато е била нова.

В сътрудничество с Aviloo Hyundai създава отчет за състоянието на батериите за електрически коли втора употреба.

“Стойност от 80 процента или по-висока означава, че автомобилът може да се използва надеждно още много години”, коментира Залверт.

От 2027 г. паспортът на батерията ще е валиден за целия ЕС и ще гарантира прозрачност.

Струва си да се обърне внимание и на гаранцията:

много производители доброволно застраховат батериите си за осем години или до 160 000 километра. Предстоящият нов екологичен стандарт Eвро 7 също така постановява, че батериите трябва да имат поне 80 процента капацитет след пет години и 70 процента след осем години.

Измерванията на изследователски институти и немски организации за тестване показват, че батериите стареят значително по-бавно в реална всекидневна употреба, отколкото първоначално е било предвидено в лабораторни тестове.

Тези, които шофират много, трябва внимателно

да проверят действителния пробег

По-новите модели обикновено изминават 300 километра или повече, докато по-старите често успяват само от 120 до 200 километра. Също толкова важно е и капацитетът за зареждане. Докато настоящите автомобили почти винаги поддържат бързо зареждане с постоянен ток (DC), по-старите модели понякога се зареждат само бавно с променлив ток (AC). Пълното зареждане отнема няколко часа.

“За всекидневна употреба чистото зареждане с променлив ток може да е достатъчно. Но тези, които често пътуват на по-дълги разстояния или разчитат на обществена инфраструктура за зареждане, трябва да търсят превозно средство с модерна възможност за зареждане с постоянен ток”, уверява специалистът от TUV.

Основно предимство на електрическите автомобили е фундаментално по-ниското им механично износване. Те нямат изпускателна система, трансмисия или ангренажен ремък,

което значително намалява разходите за поддръжка

в сравнение с двигателите с вътрешно горене. Има обаче някои типични слаби места, които трябва да се имат предвид при покупка на употребяван електрически автомобил.

“Тъй като електрическите коли често възстановяват енергия при спиране и забавяне - известно като рекуперация, механичните компоненти на спирачките се използват по-рядко в ежедневието. Това често води до ръжда по спирачните дискове”, казва Залверт. Това се потвърждава и от резултатите от последния доклад на TUV за леки автомобили. Редовното, по-интензивно спиране гарантира, че на първо място не се образува повърхностна ръжда и спирачките остават функционални.

Шасито също трябва да се провери по-внимателно. Батериите са тежки, което оказва по-голямо натоварване върху амортисьорите и осите. Неравномерното износване на гумите или тракащите шумове по време на тестово шофиране са предупредителни знаци. Струва си да се обърне внимание и на зарядния контакт и кабелите: те често са подложени на натоварване и могат да бъдат повредени при неправилно боравене.