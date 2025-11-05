Д-р инж. Веселин Тодоров е експерт с над 20 години опит в областта на енергийната ефективност, възобновяемите източници и устойчивите енергийни решения.

Той е председател на Сдружение „Соларна академия България“ и на Съвета на браншовите организации към Българската търговско-промишлена палата (БТПП), както и основател на „VVT Engineering“ – компания с дългогодишна практика в проектирането и внедряването на соларни системи за индустрията и бизнеса.

Българският бизнес навлиза в нов енергиен сезон с повече въпроси, отколкото отговори.

Новият механизъм за компенсации изглежда като стъпка в правилната посока, но реалността е, че временните мерки не решават дългосрочните проблеми. Те дават кратък комфорт, но не изграждат устойчивост.

„Компенсациите действат като болкоуспокояващо – помагат за момента, но не лекуват причината. Истинската защита идва, когато компаниите имат собствен контрол върху енергията, която използват“, подчертавам често.

В пазарна икономика бизнесът не може безкрайно да разчита на държавата. Този модел е скъп, неустойчив и зависим от политическата конюнктура. Докато държавата сменя подходите си при всяка криза, предприятията остават в ситуация на непредвидимост – без сигурност в разходите и без възможност за дългосрочно планиране.

Капанът на краткосрочните решения

Всеки нов енергиен шок води до поредно „спасително решение“ – временно, непредсказуемо и скъпо.

Така вместо стабилен пазар, се изгражда култура на зависимост. Държавата компенсира, бизнесът чака помощ, а реалната конкурентоспособност се изпарява.

Рискът е двоен: финансов и стратегически. От една страна, бюджетът не може безкрайно да поема тежестта на високите цени; от друга, това забавя адаптацията на индустрията и намалява нейната ефективност.

Докато други държави от региона вече използват европейските механизми за енергийна модернизация, България все още се колебае дали това е изгодно. А истината е, че всяко отлагане означава по-високи разходи, по-малко инвестиции и загуба на пазарни позиции.

От компенсации към конкурентоспособност

Изходът от тази спирала не е в нови компенсации, а в повече енергийна самостоятелност.

Днес технологиите позволяват предприятията да произвеждат част от нужната им енергия чрез децентрализирани решения – соларни системи, собствени мощности и решения за съхранение.

Така компаниите не само намаляват разходите си с 30–50%, но и получават реална защита от пазарни сътресения.

За да се случи това, обаче, държавата трябва да премахне административните бариери, а бизнесът да спре да гледа на зелената трансформация като на задължение. Тя е възможност за растеж и конкурентно предимство, не бюрократична тежест.

Компаниите, които инвестират днес, ще бъдат първите, които утре ще печелят от ниска цена, сигурност и стабилна репутация. Зелената трансформация вече не е екологична политика – тя е икономическа стратегия.

Активният бизнес печели, пасивният плаща

Все повече български предприятия разбират, че трябва да поемат инициативата – да станат не просто потребители, а производители на енергия.

Наблюдаваме добри примери на компании, които изграждат собствени фотоволтаични паркове, внедряват енергийно ефективни технологии и създават локални енергийни общности. Така те не само стабилизират разходите си, но и показват пред партньорите си, че са надежден и устойчив контрагент.

Бизнесът трябва да бъде активен участник в промяната, а не пасивен получател на помощи.

Истинската сигурност идва от инвестиции, визия и технологична смелост, не от поредния временен механизъм.

Бъдещето е на тези, които действат навреме

Енергийната независимост не е идеологическа, а икономическа тема.

Тя е предпоставка за стабилност, предвидимост и конкурентоспособност.

Затова е важно законодателството да насърчава фирмите, които доказано внедряват иновации, решения за енергийна ефективност и устойчив мениджмънт.

Истинската промяна започва с осъзнаването, че компенсациите не решават проблема, а само го отлагат.

Бъдещето е на онези, които инвестират в него навреме.

И ако има момент, в който бизнесът да поеме контрола върху енергията си – този момент е сега.