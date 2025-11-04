Димитър Радев: БНБ и търговските банки са готови за въвеждането на еврото

Гражданите трябва да останат спокойни относно въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 година, тъй като Българската народна банка и търговските банки са готови за всички процеси, свързани с превалутирането и разпространението на евробанкноти. Това посочи управителят на БНБ Димитър Радев по време на съвместна пресконференция с президента на Европейската централна банка Кристин Лагард. Тя се състоя след конференцията "България на прага на еврозоната", организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка в резиденция "Бояна".

По думите на Радев БНБ, в тясно сътрудничество с ЕЦБ и националните централни банки в еврозоната, е организирала много внимателно целия процес около въвеждането на еврото у нас.

Той припомни, че през целия януари плащанията в страната ще могат да се извършват и в левове и в евро, а когато става дума за електронните трансакции, то те ще стават в евро.

"Нашата банкова система е силна, добре капитализирана, високоликвидна и е напълно подготвена да посрещне повишената активност в първите дни на годината и да гарантира уверен старт на българското членство в еврозоната", каза Радев.

"Накратко, моят съвет към гражданите е прост - запазете спокойствие и бъдете практични. Няма нужда от прекомерна подготовка или друг вид специална подготовка. Централната банка, търговските банки, действително са готови", каза той.

Обръщайки се към Лагард, управителят на БНБ заяви, че нейното посещение у нас се случва в особено важен момент за България.

Бих оценил дълбоко Вашето лидерство и Вашата визия начело на Европейския съюз, особено в тези времена на дълбока икономическа и геополитическа несигурност.

"Страната ни се приближава до последния етап от пътя към членство в еврозоната, цел, която е ръководила нашите национални конституционни усилия в продължение на много години", каза той, добавяйки, че този процес е движен от стратегическа визия за укрепване на стабилността, европейската интеграция и конвергенцията.

По думите му българският банков сектор вече е достигнал висока степен на съответствие с рамката на еврозоната и е готов за следващата стъпка - официалното приемане на еврото.

Радев подчерта, че това постижение отразява дълги години усилия, както и подкрепа от страна на ЕЦБ и партньорите на страната в Европа.

"Предстоящото приемане на еврото ще отбележи наистина исторически етап за България. Това ще завърши нашата икономическа и парична интеграция с Европа, ще засили доверието във финансовата ни система и ще отвори нови перспективи за растеж и просперитет", каза той.

Гуверньорът на БНБ подчерта, че с произтичащите от еврозоната предимства идват и нови отговорности.

"Същевременно това ще донесе нови отговорности, отговорности, които сме готови да поемем със същата благоразумие и дисциплина, които са ни ръководели досега. Разширяването на България към еврозоната е и израз на нашето доверие и принос към европейския проект, проект, изграден върху сътрудничество, солидарност и споделена отговорност. Твърдо вярваме, че една по-силна и по-интегрирана Европа е от полза за всички нейни членове и сме ангажирани да играем своята роля в тази обща рамка", каза Димитър Радев, цитиран от БТА.