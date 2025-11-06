ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след половината...

Ferrari вдигна цените на колите и печели още повече

Георги Луканов

Новото Ferrari 849 Testarossa. Снимки: Ferrari

Ferrari отчете по-високи резултати през миналото тримесечие, главно защото италианският производител на спортни автомобили въведе увеличения на цените. Повече от състоятелните купувачи също така избраха скъпи опции за персонализиране на автомобилите си, които също носят високи маржове на печалба. Освен това Ferrari продаде повече от по-скъпите си, ексклузивни спортни автомобили.

Приходите за третото тримесечие са се увеличили със 7,4% до 1,77 милиарда евро, въпреки по-високите вносни мита в САЩ и по-слабите продажби в Китай. Оперативната печалба се е увеличила с 5% до 670 милиона евро, обяви Ferrari. Резултатите надминаха очакванията на пазарните анализатори.

Италианската марка значително увеличи цените на някои автомобили в САЩ, за да компенсира въздействието на новите вносни тарифи, наложени от президента Доналд Тръмп. Пазарни експерти вече посочиха, че заможните американски клиенти не се притесняват от по-скъпите коли на италианската компания.

