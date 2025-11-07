За 13-та поредна година Fibank избра най-добрите български фирми

Специален акцент тази година е поставен върху предизвикателствата и възможностите, които ще донесе еврозоната на българските компании

В България е възможно да се прави бизнес и ако не ние сами, няма кой друг да го направи вместо нас. Това беше основното послание от тазгодишните победители в конкурса на Първа инвестиционна банка "Най-добра българска фирма".

А те са две - единственият производител на силициеви огнеупорни тухли у нас "Динас" АД и водещият производител на PVC и алуминиеви профили в Европа "Линкин".

За тринадесета година конкурсът отличава добрите български бизнес практики. Мисията му е да покаже, че в държавата ни има стабилен, проспериращ и иновативен бизнес на световно ниво, като популяризира най-впечатляващите и устойчиви модели на предприемачество. Наградите бяха присъдени на церемония в Nova Art Space.

Тази година акцент в надпреварата е присъединяването на страната ни към еврозоната и специална група нови индикатори оцениха доколко предприятията у нас са подготвени да превърнат предизвикателството във възможност. В състезанието се включиха 330 компании от цялата страна.

Категориите, в които участниците се конкурираха, са: „Микро и малка фирма", „Средна и голяма фирма" и наградата за женско предприемачество „Най-успешна българка в бизнеса", като всяка година чрез онлайн гласуване се присъжда и отличието „Фирма на публиката".

Финансистът Емил Хърсев обясни как журито е оценило участниците по новия критерий - адаптивност към условията на еврозоната. "Това е както възможност, така и стрес за бизнеса. Затова идеята е да оценим и риска, който отделните фирми имат при това присъединяване към икономическия съюз. Компаниите, които получават по-висока оценка, са независими от пазарната си локация в България и биха работили по същия начин и в друга държава-членка на еврозоната. Сигурен съм, че те са онези, които ще бъдат успешни в дългосрочна перспектива и се надявам да останат български, тъй като напоследък се увеличава интересът към купуване на наши фирми", каза Хърсев преди връчването на отличията.

И изрази надеждата си, че скоро повече от компаниите ни ще започнат да излизат на финансовите пазари и някой ден това ще е акцентът на конкурса.

Социологът Кънчо Стойчев, който е и председател на работодателския Съюз "Произведено в България", връчи наградите в първата категория „Микро и малка фирма".

Първа награда в категорията взе „Динас" АД. Малка по размер, но със стабилен пазарен фокус и индустриална значимост, компанията съчетава добив и преработка на суровини с нишова специализация в огнеупорни материали. Основана е още през 1973 г. като единствения в България производител на силициеви огнеупорни тухли, от над 25 г. компанията развива кариера за добив на кварцит край сливенското село Струпец.

От фирмата благодариха за наградата и призоваха все така да се подкрепя българското.

"4М ЕНЕРДЖИ ООД", които проектират и изграждат електрически уредби и съоръжения, зае второто място в категория "Малка и средна фирма",

Второто място в категорията е за "4М ЕНЕРДЖИ ООД", която оперира от 2014 г. в областта на енергетиката. Варненското дружество е специализирано в проектирането, изграждането и поддръжката на електрически уредби и съоръжения.

Отличена беше и „Глобал тубер", която отглежда, изкупува и преработва трюфели.

Отличена беше и „Глобал тубер". Фирмата е базирана в Търговище и се занимава с отглеждане, изкупуване и преработка на трюфели и други гъби, както и на плодове и зеленчуци – диворастящи, горски, култивирани и биологично отглеждани.

Ние сме много малка фирма, но от 4 години изнасяме трюфели на международния пазар, казаха от компанията и благодариха за високата оценка.

Цветан Георгиев, директор "Банкиране на малки и средни предприятия" в Първа инвестиционна банка, връчи на Теодор Линкин първа награда в категория "Средна и голяма фирма".

Другата голяма награда – в категория „Средна и голяма фирма", беше връчена на „Линкин", позната на международния пазар през марката „Профилинк". Компанията е водещ производител на PVC и алуминиеви профили, насочени към строителство, архитектура и индустрия, който присъства вече 30 г. на българския и международния пазар.

"Имам честта да съм в екипа близо 20 години и да преживявам с начинанията на малките и средните предприятия. През последните години българските предприятия продължават да показват, че устойчивостта и новациите могат да вървят ръка за ръка с предприемаческия дух", каза Цветан Георгиев, директор "Банкиране на малки и средни предприятия" в Първа инвестиционна банка, който връчи отличията.

Благодаря за признанието. Някои казват, че липсата на държава се усеща в България. Аз пожелавам на българските фирми успех и да си припомним приказката за неволята - "Няма кой да ни го направи, ако ние не си го направим", каза Теодор Линкин при получаването на отличието.

"Бултекс 99" бяха отличени с второ място в категорията "Средна и голяма фирма"

„Бултекс 99" грабна второто място в категорията. Тя е изцяло българска компания с 30-годишна история, лидер в производството, вноса и дистрибуцията на професионално униформено и защитно работно облекло, обувки, ботуши, както и на лични предпазни средства за безопасност и охрана на труда.

"Това за нас означава много, означава, че вървим в правилната посока и се надяваме да продължаваме и за напред в този дух", благодариха от фирмата..

"ЗИВ" ЕООД е сред лидерите на производителите на захарни и шоколадови изделия в България.

„ЗИВ" ЕООД заслужи третото място. Тя е сред лидерите в производството на захарни и шоколадови изделия в България и е вторият най-голям износител в бранша. Във фирмените магазини „Sweet Plus+" в цялата страна се предлага огромно разнообразие от вафли, бисквити, сухи пасти, масленки, меденки, бишкоти, солени снаксове, веган продукти, напитките с плодове „otMazzetto" и серията билкови студени чайове „Утро".

"Благодарим за високата оценка и това чудесно събитие на Първа инвестиционна банка", заявиха от компанията.

Издателят на „Медийна група България" Венелина Гочева връчи специален приз - „Награда на публиката", на Димитър Балев.

Издателят на „Медийна група България" Венелина Гочева връчи специален приз - „Награда на публиката". Чрез гласуване на сайта на конкурса избраният победител е „Балев Корпорейшън" - производител на висок клас ароматизатори за автомобили, за дома и офиса. Фирмата е позната със собствената търговска марка "Ареон". Създадена е от Димитър Балев през 1996 г. във Варна и днес изнася продукти в над 90 страни по света.

Венелина Гочева подчерта, че Fibank са едни от основните ценни партньори на "24 часа".

"Ароматите влияят на мозъка ни и ни правят щастливи - това е поне едно нещо, което можем да направим за себе си. Компанията "Балев Корпорейшън" създава щастие", обърна се Гочева към победителя - Димитър Балев.

А той акцентира, че в България може да се прави бизнес и възможностите са неограничени.

Призът за женско предприемачество, който Първа инвестиционна банка традиционно връчва, за да мотивира представителките на нежния пол, развиващи собствен бизнес, получи Антония Панайотова-Павлова. Тя е собственик и управител на „Тонис Декор" ЕООД.

Компанията се занимава от 2005 г. с търговия на едро и дребно на мебели и декорация за дома и офиса. Дружеството за дизайн решения и обзавеждане работи в продължение на дълги години с партньори от Европа и Азия, а през 2019 г. – в духа на новия тренд за дигитализация – започва да продава изцяло онлайн. Днес в онлайн магазина на „Tony's Décor" могат да бъдат намерени над 40 000 продукта от топ марки и находки от целия свят. Финансистът Емил Хърсев връчи отличието.

"Благодарим на банката за подкрепата през годините, ще разчитаме на нея и за в бъдеще. Тази награда не е само лична, тя е и споделена с моето семейство, с екипа ми, с партньорите ми, с клиентите ни от България и Китай. За нас това е доказателство, че когато се работи с желание, любов и постоянство, нещата се случват", каза Антония Панайотова-Павлова.

Тя получи и пълна стипендия за Менторската програма, която е част от инициативата Smart Lady на Fibank в подкрепа на жените предприемачи.

Всички кандидатури бяха оценени от авторитетно жури с водещи имена от бизнеса и медийните среди у нас. Това са Никола Бакалов, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка, финансистът Емил Хърсев, социологът Кънчо Стойчев, който е и председател на работодателския Съюз "Произведено в България", и издателят на „24 часа" и собственик на „Медийна група България" Венелина Гочева.

Задължително условие за участие е фирмите да имат български капитал и мениджмънт, и да представляват българска марка.