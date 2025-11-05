Китай обвини Нидерландия за кризата с автомобилните чипове

Китай обвинява Нидерландия за "безредиците и хаоса" в световното производство на полупроводници и веригата за доставки на чипове за автомобилната индустрия, които са резултат от изземването на Nexperia от недирландското правителство, според китайското министерство на търговията.

Китайското министерство настоятелно призовава нидерландското правителство да прекрати намесата си във вътрешните работи на компаниите и да намери конструктивно решение на ситуацията, свързана с Nexperia, подразделение на китайската компания Wingtech. Според министерството правителството не е демонстрирало "конструктивно отношение и действия", ескалирайки световната криза във веригата за доставки на чипове въпреки "разумните искания" на Китай.

Нидерландия и Китай са въвлечени в политически конфликт заради Nexperia. Хага постави компанията под попечителство, за да предотврати изтичането на технологии и интелектуална собственост от европейското подразделение на Nexperia към Китай. Впоследствие Пекин блокира износа на чипове Nexperia от Китай. Миналата събота беше обявено, че забраната за износ е отменена. Чиповете Nexperia се използват в производството на автомобили, а забраната за износ доведе до недостиг на чипове в автомобилния сектор.

Nexperia China, китайският клон на производителя на чипове, заяви, че има достатъчно запаси за "надеждно" снабдяване с чипове.

Китайското министерство на търговията подчерта, че Китай ще защитава правата и интересите на своите компании и е ангажиран със стабилизирането и осигуряването на "безпроблемното функциониране на световната верига за доставки на чипове". Министерството също така призова Нидерландия да възприеме "отговорно отношение" и да "сътрудничи" с Китай.