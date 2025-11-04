BMW легализира шофирането със свободни ръце по магистралите в цяла Европа

BMW, стана първият немски автомобилен производител, получил официално одобрение за новия регламент на ООН за системите за подпомагане на водача (DCAS). Както съобщава сайтът Carscoops, одобрението представлява значителна стъпка напред в стандартизацията на усъвършенстваните системи за подпомагане на водача на международно ниво.

Зелена светлина е дадена на новия електрически кросоувър iX3, а одобрението означава, че компанията ще може да предлага функцията "Асистент за движение по магистрали" за шофиране без ръце по пътища в редица страни. Досега един от най-големите проблеми, засягащи внедряването на автономни системи, беше липсата на единни разпоредби. Система, която е законна в Германия, може да не е задължително да е законна другаде.

Както обясни BMW, "регламентът DCAS предоставя международна правна рамка за иновативни системи за подпомагане на водача от ниво 2, с фокус върху безопасността на потребителите."

BMW добави, че за предишната версия на системата „Асистент за движение по магистрала" са имали специално изключение от Германския федерален орган за моторен транспорт, но с одобрението на DCAS подобни изключения вече не се изискват. Това им позволява да предлагат системата в цяла Европа и в други страни, които прилагат разпоредбите на ECE.

Системата "Асистент за движение по магистрала" позволява на шофьорите да се движат без да държат волана със скорост до 130 км/ч. Тъй като обаче е система от ниво 2, шофьорите трябва постоянно да следят пътната обстановка и да са готови да поемат контрол, ако е необходимо. Въпреки че това не е необичайно, "Асистентът за движение по магистрала" може автоматично да сменя лентите. Всичко, което водачът трябва да направи, е да провери огледалото за обратно виждане, за да потвърди, че маневрата е безопасна. Системата може също да предложи смяна на лентата в подготовка за предстоящ изход от магистрала.

В Германия тази система отива още една крачка напред с функцията City Assistant за градско шофиране. Тя първоначално ще позволява на автомобила автоматично да спира на червен светофар и да потегля, когато светофарът стане зелен.