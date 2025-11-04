Как можем да оптимизираме разходите за седмичен пазар с помощта на ритейлъра

Седмичният пазар и месечното разпределение на бюджета често са основен момент в организацията на едно домакинство. А когато зимата чука на вратата, а с нея и по-високите битови сметки, мнозинството от нас се опитва да разпредели доходите си по най-добрия начин.

В следващите редове ще ви представим няколко идеи за оптимизация на семейните финанси, с които трябва да се справим в ситуацията на предстоящата зима и инфлацията. Но преди това ще ви издадем, че до 9 ноември Lidl предлага 50 основни хранителни и нехранителни продукта с до 50% намаление - за всички, които искат да пазаруват в оптимално съотношение качество-цена, при това бързо, само с едно влизане в магазина.

Планирайте

В основата на изгодното пазаруване вина стои правилно изготвен план и списък. Помислете добре какво ще ви е необходимо за седмица напред. Съобразете се с вкуса и навиците на всички у дома и направете график на менюто и на основните домакински дейности. Това ще ви помогне да направите списък, по който да се водите, като по този начин ще калкулирате и сумата, необходима за пазар. Последната версия на приложението на Lidl – Lidl Plus, има опция за изготвяне на списък, така че освен многото намаления, от които можете да се възползвате, бързо и лесно можете да опишете и нужните продукти за пазар.

Ако в допълнение заложите на продуктите от промоцията на Lidl с до 50% намаление, разходът може да падне значително. Например, 1 килограм пилешки пържоли от бут струват само 9,79 лв. за килограм, а варено-пушени кренвирши от 83% свинско месо излизат само 7,99 лв. в момент, когато тези два продукта струват над 12-15 лева на пазара. Други основни продукти, без които трудно ще минем през седмицата и които откриваме в Lidl с намаление, са брашно „Belbake” с близо 30% намаление само за 0.99 лв., кисело мляко от продуктовата линия на ритейлъра „Родна стряха” за 1.49 лв., масло за 4.99 лв., UHT мляко само за 1.99 лв.

В допълнение, Lidl предлага разнообразни седмични промоции, с които да спестим още. Например, между 6 и 9 ноември откриваме изгодно български лук с 54% отстъпка за 0.69 лв. кг, салата айсберг с 33% намаление, както и прясно цяло пиле за 4.99 лв.

Купувайте големи опаковки

Големите опаковки излизат по-изгодно. Запасяването с по-голямо количество от нужните продукти ни дава спокойствие. От една страна, че сме спестили, а от друга - че няма да ни се налага да правим междинен пазар през седмицата и ще можем да отделим повече време за близките си хора и любимите си занимания.

В Lidl откриваме специална серия продукти в XXL размер - голяма част от тях и с отстъпка. Сред тях се откроява голяма опаковка салам с посипка за 4.79 лв., два броя сирене гауда по 500 грама на цена от 14.99 лв., както и 400 грама топено сирене за 6.69 лв. Изгодно откриваме и като част от седмичните промоции на веригата и цели 5 килограма български мити картофи - с 55% намаление за 3.79 лв.

Заедно с XXL опаковките откриваме и голяма разфасовка мортадела от 600 грама с 32% намаление, както и прясно сирене на собствената марка на Lidl “Pilos" - 550 грама с 25% намаление за 7.49 лв.

Информирайте се за допълнителните възможности за отстъпки

Преди да тръгнете на покупки се уверете, че сте се информирали за допълнителни възможности за отстъпки. Така ще можете още повече да прецизирате изгодното пазаруване.

Например, приложението Lidl Plus дава възможност за обща отстъпка до 200 лв., ако се използват всички купони, които предоставя. Ако го инсталирате и сканирате на касата, ще можете да закупите месни предложения, подходящи за зимата с 20% намаление. Суджук от конско, биволско и свинско месо, подходящи и за сушене, за да направите свои собствени деликатеси, също са част от промоцията.

Наред с тях откриваме сланина, наденица с праз и други предложения - свински уши, свински крачета, сланина – все продукти, които се консумират по-често през зимата.

След сканиране на касата на мобилното приложение на Lidl, можем да вземем още българско цвекло с 52% отстъпка за 1.19 лв., а между 8 и 9 ноември - ръчен хляб с 50% отстъпка за 1.64 лв., кайма с 27% намаление за 4.69 лв., както и 200 грама малини с 35% надолу от цената.

Спазването на тези три принципа на изгодното пазаруване ще окажат влияние върху общия разход за седмицата.