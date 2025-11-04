Уолстрийт не намира ясна посока в началото на търговията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните индекси на Уолстрийт отчитат смесени резултати в началото на днешната търговия, след като инвеститорите започнаха да поставят под съмнение високите оценки на технологичните компании след предупреждения от "Морган Стенли" (Morgan Stanley) и "Голдман Сакс" (Goldman Sachs), че борсовите пазари може да се насочат към спад, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Миналата седмица водещите индекси на Уолстрийт достигнаха исторически върхове, след като отчетите на големите технологични компании показаха нарастващи инвестиции в изкуствен интелект (ИИ).

Промишленият Dow Jones Industrial Average се понижи с 226,19 пункта или 0,48 на сто до 47 336,68 пункта малко след началото на търговете днес.

По-широкообхватният S&P 500 се покачи с 11,77 пункта или 0,17 на сто до 6851,97 пункта.

Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq Composite отчете ръст от 109,766 пункта или 0,46 на сто до 23 834,723 пункта.

Акциите на "Палантир Текнолъджис" (Palantir Technologies) поевтиняха със 7,3 на сто в предварителната търговия, въпреки че компанията прогнозира приходи за четвъртото тримесечие над очакванията на анализаторите. Цената на акциите ѝ все пак се е повишила с близо 400 на сто през последната година.

Акциите на големите технологични компании също поевтиняха, като книжата на "Енвидиа" (Nvidia), "Алфабет" (Alphabet) и "Амазон" (Amazon.com) загубиха съответно 2,2, 1,8 и 1,6 на сто от стойността си.

Инвеститорите очакват с внимание отчета на "Адвансд Майкро Дивайсис" (Advanced Micro Devices - AMD), който ще бъдат публикуван след края на днешната борсовата сесия, както и финансовите резултати на "Куалком" (Qualcomm), които ще бъдат обявени по-късно тази седмица.