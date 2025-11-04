ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проверяват поръчки на две министерства по жалби на фирми

Проверяват поръчки на две министерства по жалби на фирми

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Снимка: Архив

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу Министерство на здравеопазването. Решението за образуване на откритото производство е публикувано на интернет страницата ѝ.

Жалбата е подадена от "Главболгарстрой" АД срещу решение на Министерство на здравеопазването за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД, гр. София, в изпълнение на инвестиция С12.12 "Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания" по ПВУ, пише БТА.

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

КЗК образува открито производство срещу Главна Дирекция "Гранична полиция" - МВР по жалба на "Катмар 13" ЕООД срещу решението за доставка и гаранционно обслужване на превозни средства с повишена проходимост за нуждите на ГДГП-МВР с две обособени позиции.

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

КЗК образува открито производство срещу "Софийска вода" АД по жалба на "Минерал 2009" ЕООД срещу решението за изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община.

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 

