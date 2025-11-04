Проверяват поръчки на две министерства по жалби на фирми

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу Министерство на здравеопазването. Решението за образуване на откритото производство е публикувано на интернет страницата ѝ.

Жалбата е подадена от "Главболгарстрой" АД срещу решение на Министерство на здравеопазването за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД, гр. София, в изпълнение на инвестиция С12.12 "Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания" по ПВУ, пише БТА.

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

КЗК образува открито производство срещу Главна Дирекция "Гранична полиция" - МВР по жалба на "Катмар 13" ЕООД срещу решението за доставка и гаранционно обслужване на превозни средства с повишена проходимост за нуждите на ГДГП-МВР с две обособени позиции.

КЗК образува открито производство срещу "Софийска вода" АД по жалба на "Минерал 2009" ЕООД срещу решението за изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община.

