Финансовият елит на Европа към България: Доверете ни се, да продължим заедно (Обзор)

Първите български евробанкноти със символичните подписи на Димитър Радев и Кристин Лагард ще се пазят в музея на централната ни банка

Съветите към нас: да продължим с реформите и да пазим финансовата си стабилност

"Осигурени са достатъчно количества евробанкноти и монети. Ще са достъпни още в първите часове на 1 януари 2026 г. Не забравяйте, че за гладък преход в януари ще бъдат приемани плащания в лева. Дигиталните разплащания ще бъдат в евро. Съветът към гражданите ми е следният – бъдете спокойни, не е нужно да се подготвяте предварително".

Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев на финала на конференцията "България на прага на Еврозоната" . Като символичен акт на предстоящото присъединяване на страната към валутния съюз Радев и президентът на ЕЦБ Кристин Лагард поставиха подписите си под евробанкноти като ясен знак за историческата дата 1 януари 2026 година, когато България официално ще въведе единната европейска валута.

Банкнотите с подписите на двамата централни банкери ще имат специално място в музея на БНБ. Според Радев, ще станат част от експозицията разказваща историята на парите в България и ще увековечат приемането на еврото. Жестът подчертава не само административната и техническа готовност, но и емоционалната и стратегическа значимост на предстоящото членство за страната, смятат двамата банкери.

Ключовата конференция, организирана от финансовото министерство и БНБ събра финансовият елит на Европа и България. За да ни приветстват у нас дойдоха управителя на Европейската централна банка Кристин Лагард, управляващият директор на Европейския стабилизационен механизъм Пиер Граменя, управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис, председателят на еврогрупата и фиансов министър на Ирландия Паскал Донахю. До тях застанаха премиерът Росен Желязков, управителят на БНБ Димитър Радев, финансовият министър Теменужка Петкова. В залата бяха и банкери, икономисти, финансисти.

Еврото не е просто парична единица, а стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа. Така премиерът Росен Желязков откри конференцията "България на прага на еврозоната", която събра в София финансовия елит на Европа и света.

Пред тях, премиерът Желязков заяви, че решението ни за присъединявне към еврозоната има огромно политическо, икономическо и обществено значение и е признание за работата на поколения български политици, много експерти, както и на гражданите и на гражданското общество, смята той.

"Този път не беше и не е лесен, започна с присъединяването ни към ЕС, когато поехме ангажимент да бъдем част от еврозоната", припомни Желяязков. Според него, успехът за реалното въвеждане на еврото зависи не само от усилията на институциите, но и от доверието на гражданите. "Това доверие тенденциозно беше и е подкопавано през годините от антиевропейски политически играчи... Въпреки това мнозинството българи продължават да избират със сърцето си европейския път. Към момента сме 7 процентни пункта в полза на доверието". И пое личен анагажимент „макроикономическите показатели да бъдат поддържани в отлично състояние".

„Добрата парична политика е предусловие за сближаване с еврозоната. Задължението, което идва с еврото, е отговорността, гласът на България в еврозоната. Как да се справим? С отговорни политики, които да опазят икономическата стабилност и производителността на частния сектор", продължи веднага след него управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.

"Искам да бъдем здраво стъпили на земята. Еврото не гарантира по-висок стандарт на живот от само себе си", предупреди тя. Бумът на ипотечни кредити, изтичането на мозъци, демографската криза и други предизвикателства пред България трябва да бъдат посрещнати с отговорни политики, сред които и фискалната дисципилина, препоръча Георгиева. След като направи кратък анализ на опита на Хърватия при въвеждането на еврото, Георгиева подчерта: "България е още по-готова, повече от готова, благодарение на валутния борд, мерките, които сме взели, държавната политика за осведоменост за преминаването от лева към еврото". Според нея, леката носталгия по лева е разбираема, но притеснителното е нейното политизиране. България обаче ще има още по-големи ползи от присъединяването към еврозоната, каквито вече има от евроинтеграцията. ова, което е значимо за България, е дисциплината. Макроикономическите показатели да бъдат поддържани в отлично състояние", отбеляза тя.

"Ясно помня всеки 1 януари, защото на 1 януари е моят рожден ден. Но никога няма да забравя онзи 1 януари, на който европейските държави се отказаха от националните си валути - Франция - от франка, Германия - от марката. Тогава имахме същата тревожност, мислехме си, че няма да работи, че ще ни струва повече... Но днес еврото е втората световна валута след долара". С тези думи, президентът на ЕЦБ Кристин Лагард опита да разсее разбираемите тревоги на българите от новата валута. „На 1 януари 2026 г. навършам 70 г. и ще празнувам заедно с България, ще си взема българско вино", каза Лагард. Но веднага предупреди: „Присъединяването ви към еврозоната е значим етап в европейската интеграция на страната, но не трябва да се възприема като крайна дестинация. Изминахте дълъг път за да изпълните критериите, но това е само начало на пътуването", каза банкер номер 1 за Европа. Тя призова и властта, и гражданите да не се поддават на умората от пътя и от реформите, и да продължат да водят структурни и икономически промени. "Страни, които са продължили усилията си след присъединяване към еврозоната, са увеличили допълнително средния национален доход с около 10% в сравнение с тези, които са се отказали", даде мотив за това Лагард. И бе категорична, че във времена на външни шокове, за малка, отворена икономика, като нашата еврото носи нещо много важно: сигурност и просперитет."Еврочленството предоставя защита срещу валутна нестабилност с основните търговски партньори и предпазва българските фирми от резки колебания, които могат да ерозират конкурентоспособността им глобално", обясни тя. „Решението за присъединяване към еврото е началото на ново пътуване, което изисква продължаване на реформите. Наградата ще бъде значителна - по-висок стандарт на живот за всички български граждани", добави тя. И завърши с емоционален призив: „Доверете ни се. Няма да ви разочароваме. Моля ви, не разочаровайте и нас. И нека продължим този път заедно",

А шефът на Европейския стабилизационен механизъм Пиер Граменя пък директно попита: "Не мога да разбера тези, които са против еврото. А какво друго да се направи? Наистина ли си мислите, че националната ви валута, изправена срещу целия свят, ще ви направи по-силни?"