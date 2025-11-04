Каримански: Трябва да си даваме ясна сметка, когато заменяме една валута с друга

"Когато заменяме една валута с друга, това едва ли решава основния въпрос на страната – към какво се стремим, каква визия имаме за управлението на държавата и какви трансформационни политики предстоят". Това коментира пред БНТ Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ относно предизвикателства пред държавата при смяната на националната валута.

"По-скоро премерен реализъм, доколкото може той да бъде съотносим и адекватен за България" - така Каримански определи изказванията на Кристин Лагард и Кристалина Георгиева.

"Това, което отвън се наблюдава за България, не винаги може да бъде усетено в кухнята на нещата вътре в самата страна", каза той и добави: "Имам предвид устойчивостта и стабилността на публичните финанси, както и догонващото развитие към средните европейци в еврозоната. Геополитическата ситуация и нестабилността ни карат все пак да имаме едно на ум."

Каримански коментира и необходимостта от стабилна икономическа среда за инвеститорите: "Ако искаме инвеститорите да са в България, те трябва да имат предвидимост и сигурност. Как може да имат предвидимост, когато само за по-малко от седем месеца правителството променя политиката в ход?"

Според него честите промени в осигурителните ставки и пенсионните вноски влияят негативно върху бизнес климата и подкопават доверието на инвеститорите: "Бизнес плановете не се правят за шест месеца. Те се правят за една, три години и тяхната устойчивост е изключително важна", уточни Каримански.

Той подчерта, че плоският данък сам по себе си не е достатъчен за привличане на инвестиции и трябва да бъде подкрепен с ефективна съдебна система, стабилни социални политики и ясна визия за развитие.

По време на конференцията президентът на ЕЦБ Кристин Лагард акцентира върху необходимостта от фискална дисциплина и структурни реформи.

"Ако президентът на Европейската централна банка апелира за фискална дисциплина и реформи, то ние не виждаме такива зададени в сегашната бюджетна прогноза", коментира Каримански. Той посочи, че въпреки покриването на критериите за влизане в еврозоната, остава въпросът как ще се поддържа икономическата стабилност в дългосрочен план.

"Последните месеци инфлацията е над 5%, а дефицитът към деветия месец е 2,7%. Правителството трябва да похарчи още над 5 милиарда лева капиталови разходи до края на годината", предупреди Каримански. Той определи проектобюджета за 2026 година като документ, в който липсва фискална консолидация и визия за устойчивост:

"Този бюджет мога да го нарека с една дума – абстрактен, но политически удобен на всички. Ако щете с раздутите разходи, липсата на консолидация и отказа да се търсят други източници." И даде пример с приходите от концесии, които според него в продължение на пет години са едва 0,1% от бюджета.

В контекста на еврозоната Каримански посочи, че новите членки ще трябва стриктно да спазват правилата за дефицита и дълга:

"Който влиза в еврозоната, трябва много стриктно да спазва правилата, особено на свръхдефицита и на дълга – той не трябва да надвишава 60%. В противен случай ще се приложат всички възможни рестрикции."По думите му, по-строгите изисквания за България не са дискриминация, а част от механизма за стабилност.