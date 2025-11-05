Апартаменти в столицата като в Амстердам, Барселона и на езерото Комо

Цените у нас гонят 8000 евро за квадрат. По-скъпо от Атина, Букурещ и Белград

На пазара на имоти в столицата се случва нещо, което чупи всички рамки. Жилищата достигат стойности, които биха накарали част от европейските столици да позеленеят от яд. Средната цена на квадратен метър в по-престижните квартали отдавна вече е 3000 - 4000 евро, но това съвсем не е таванът. Има мезонети, къщи или апартаменти с изключителни локации, гледка към Витоша, където квадратният метър е малко над 8 хил. евро. Как можем да сравним нашия балкански пазар с

международните топ

локации за живеене

и защо в последните години българите масово се връщат у нас? По данни на Националния статистически институт новозаселилите се в България за 2022 г. са 40 619 души, а напусналите са 13 175. За 2024 г. диспропорцията е още по-голяма - 52 189 души срещу 13 002.

Трендът е очевиден и, изглежда влияе и върху невероятните цени в столицата. Средната цена в града е около 1840 евро/кв.м, с "нормални" оферти в централните квартали между 3500 - 4000 евро /кв.м и предградията, които още са на нива около 2000 евро за периода юни- юли 2025 г.

В най-елитните локации на столицата - около Докторската градина, ул. "Оборище", има оферти, които буквално пробиват тавана. Между октомври и ноември брокерите отбелязаха сделки и оферти на цени от порядъка на 1,4 млн. евро за 180 кв.м (7780/кв. м), 970 хил. евро за 138 кв.м (7030/кв. м), както и че средната цена на кв.м в района е около 5500 - 5600. Това не са единични покупко-продажби, а текущи обяви и агрегирани данни за престижния район. Изглед от езерото Комо Снимка: Pixabay

Колко висок е "таванът" ? Още през 2022-2024 г. в медии и пазарни обзори се отчитаха пикове от 7000 евро/кв.м и имаше рекордни оферти от 10 000 евро/кв. м за ултра-лукс апартаменти в столицата. Днес отново се срещат единични бутикови оферти в диапазона 8000 - 8100 евро за метър (примерно за 90 кв. м се търсят 730 хил., което е 8111 евро метър).

За подобни суми в този момент може да се купи апартамент в много по-уредени, красиви и чисти градове в Европа като Амстердам, Барселона, Франкфурт, Мюнхен. Както и в крайбрежни райони на Франция и Испания, а защо не и около езерото Комо в Италия.

За сравнение с цените в София добре обзаведен апартамент в отлична сграда във Виена се продава за около 5000 евро на квадратен метър. Цените в центъра на града понякога достигат 7000, а бутикови апартаменти се доближават и до 10 000 евро за квадратен метър. Подобно е и положението в Рим, Италия. Докато в Париж често надхвърлят 12 000 евро, а в Лондон са повече от 15 000 за квадратен метър.

В Женева, Швейцария, апартаменти срещу езерото се предлагат и за около 17 000 евро на квадрат.

България обаче е по-нормално да се сравнява с държави от региона. В центъра на Атина например цените на апартаментите са около 3000 евро за квадрат, което дори

изглежда евтино на фона

на софийските

В Букурещ в съседна Румъния новото строителство се търгува около 2000 евро на квадратен метър, а в добре поддържани стари сгради в най-луксозните квартали достигат до около 4500 евро. Наполовина на най-добрите предложения в София.

В Белград апартаментите се продават за около 2000 евро, а по-специалните предложения от центъра на града - малко над 4000 евро. Което е също значително под най-силните оферти за нашата столица.