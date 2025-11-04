НОИ сравни: Осигуровките у нас остават сред най-ниските в Европа

И след увеличението на осигуровките за пенсия с 2% от следващата година осигурителната тежест върху заплатите у нас остава сред най-ниските в Европа.

Това показват сравнителни данни на Националния осигурителен институт. Цялата осигурителна тежест в България - за пенсия, безработица, заболяване, здравна, е 33% в момента, а в Португалия например само осигуровката за пенсия е в размер на 34,7%. В Австрия пък за данъци и осигуровки от заплатата се отнемали 75%, като само данъкът върху доходите е в размер на 50 на сто. В България той е 10%.

Общо 17 от 27-те държави от ЕС имат по-висока осигуровка за пенсия от България в момента, показват още данните от сравнението на осигурителната тежест върху доходите. Като това личало от данните на Международната асоциация по социално осигуряване (МАСО). Още повече държави пък били с по-висока тежест от България, когато се сравнява общата осигурителна тежест - социални и здравни вноски.

Най-високата пенсионна вноска в ЕС е в Португалия. Следват Латвия, Италия и Унгария, където пенсионните вноски надхвърлят 30% от заплатата на работещия. В Испания пък вноската била 29%.

Дори и след увеличението, което ще повиши пенсионните осигуровки у нас до 21,8%, България пак ще остане в долната половина по дял на осигурителната тежест спрямо дохода, показвали данните на МАСО.

Сравнението на осигуровките е направено, след като в данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, публикувани и в “24 часа”, бе посочено, че средната данъчно-осигурителна тежест у нас е по-висока като процентно съотношение към доходите от страни като Полша, Великобритания, Швейцария, САЩ, Канада и Япония.

От Министерството на финансите обаче са категорични, че България е единствената страна, която съчетава ниска осигурителна вноска с едва 10% данък върху доходите. Съотношението 60 на 40 в полза на работника у нас също е благоприятно в сравнение с останалите страни, където съотношението за работника е около 50 и повече процента, уточняват от финансовото министерство. Те са категорични, че няма отнемане на доход поради факта, че увеличението на осигурителната вноска за лицата е само 0,88 стотни от процента.

Освен това у нас права се ползват и без лицата да са внесли осигурителни вноски, което в останалите държави не съществува като законодателство. В същото време България е една от държавите с най-нисък дял на постъпленията от осигурителни вноски (социални и здравни) като дял от БВП в целия ЕС. У нас тези постъпления са едва 8,9%, докато средното за ЕС равнище е 14 на сто, а средното за еврозоната е 14,7%.