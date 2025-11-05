ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три балета на финала за наградите “Маргарита Арн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21650246 www.24chasa.bg

Еврото с най-голям спад в сравнение с долара от 1 август

1288
Евро Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Акциите на Уолстрийт приключиха със сериозен спад, след като големи банки предупредиха, че пазарите на акции може да са изправени пред корекция – знак за нарастващи опасения, че оценките са прекалено завишени.

На този фон биткойнът спадна с 6,45% и за пръв път от юни 2025 г. се озова под прага от 100 000 долара. А доларът се покачи до четиримесечен връх спрямо еврото. Единната европейска валута поевтиня за пети пореден ден и се понижи с 0,3% до 1,148 долара – най-ниското ѝ равнище от 1 август насам, пише БТА. 

Евро

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)