Николай Василев: Гответе се за грозно увеличение на данъците

Този бюджет е безумие и безотговорност. Не мога да повярвам, че същите хора, които бяха разумни, сега изпадат в такова умопомрачение.

Този коментар направи пред Нова телевизия икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев.

Любопитен съм кой депутат от ГЕРБ или ИТН ще хареса и подкрепи този бюджет. И аз ги призовавам да не го подкрепят, заяви Василев.

"За целия преход от 1990 до 2020 година разходите на бюджетите бяха около 30%, стигаха до 40 на сто. Дори левите бяха по-предпазливи в харченето. А сега започваме да приличаме на комунистическите държави от Южна Европа по размер на разходите от 47% от БВП. Второ, в бюджета има измами с дефицита", категоричен бе икономистът.

Държавата заблуждава, че ще има 35% ръст на приходите от ДДС, а ръстът на икономиката е 3 на сто. Целта на такива измами е да се доведе дефицитът до 3%, твърди Василев.

Шмекерии има и в разходната част, добави той. И посочи разходите през ББР, които според него били милиарди под масата в полза на политиците. През ББР парите не се водят бюджетни разходи, а в нейна полза се вземат заеми и тези пари никога няма да се върнат обратно, обясни икономистът. Именно към ББР ще отидат новите 10 млрд. евро дълг, очаква Василев.

"Първо, дефицит от 3% не е правилна цел. Правилната цел е да има излишък в такива добри години. В момента бюджетната ни политика е по-зле от националите по футбол", каза той.

Истинският, а не счетоводен дефицит тази година отива към 8%, догодина също. Резултатът е, че хората ще плащат по-високи осигуровки, а следващите години трябва да се готвят за грозно увеличение на данъците, предупреди Николай Василев.

Цената на този бюджет е по 50 лв. месечно увеличение на разходите на гражданите само от вдигането на пенсионната осигуровка, каза още икономистът.

Моята фирма няма да плаща данък дивидент, вместо това ще си платим заплати, това е по-изгодно, заяви Василев по повод двойното увеличение на данъка върху дивидентите.

Няколко политически лидери си мислят, че така си купуват следващите избори, но не работи така, предупреди той. Политиците в момента са като луди с картечница, заяви още икономистът.

В момента има поне четири излишни министерства, могат да се съкратят 30% от администрацията, каза още Николай Василев.