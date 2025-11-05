Любомир Дацов: За пръв път с бюджета ще има свиване на икономиката

Реално около 3% ще нарасне икономиката, за пръв път ще имаме свиване в нея. Измененията на данъците, нарастванията могат да са свързани само с това, че ще плащаме повече. Това са стимулите. Всичките промени са направени така, че с по-голяма събираемост да се постигнат повече приходи, От това не излиза нищо, не получаваме повече като граждани.

Това каза Любомир Дацов от Фискалния съвет в сутрешния блок по bTV.

"Очакваше се, че през 2026 г. ще бъде променена траекторията на бюджета, няма как без да се промени философията му да се променят големите разходи", каза още финансистът.

Странно било, че няма поне минимално усилие за промяна във философията и конструкцията на бюджета откъм разходите. В момента има малка гъвкавост, но е въпрос на 1-2 години да гръмне това т. нар. "добро", коментира Дацов.

"Правилните въпроси са каква е идеята за този бюджет. Хората, определящи дневния ред на страната са средната класа. Богатите хора имат съвсем различни доходи, те са собственици, не наемници. Държавата трябва да осигурява равен достъп до образование, до здравеопазване, но не трябва да сме длъжни да плащаме за онези, които не са учили и не работят. Държавата трябва да се грижи за хората, които пълнят хазната", заяви той.

Според Дацов при пенсиите има дългосрочен проблем.

"Не е честно ако сте изработили 100 лв. да взимате 200. Бюджетът не плаща заплати, пенсии и т.н. Той трябва да предоставя услуги, не е задължително те да минават през него. Просто се смята, че това е по-ефективен механизъм за предоставянето на тези услуги", обясни той.

"Не може да правиш и залагаш такива разходи, да работиш с автоматични формули за вдигане на разходите и да очакваш осигуровките да не се вдигнат. Няма правителство, което да е правило реформи и да бъде преизбрано. Когато те наказват системно, политиците са рационални хора и виждат какво работи", каза още Дацов.

6,4% е номиналното изменение на всичко, което ще бъде изработено догодина. 8% ще са увеличенията на заплатите, 10-12% ще се увеличат на останалите. Щастливите са полицаите, военните, учителите, младите лекари. За да вземе някой, всички останали трябва да му платят, защото е преразпределено, коментира финансистът.

Според него било незаконно искането бизнесът да използва единен държавен софтуер и би струвало прекалено скъпо.

Фискалният съвет все още няма разказ за бюджета, до края на седмицата трябва да имат готов доклад, обясни Дацов.