Китай премахва допълнителните мита върху вноса на американски стоки

Китай ще суспендира за една година допълнителните мита в размер на 24 процента върху вноса на американски стоки, но ще запази 10-процентната ставка, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. Агенцията отбелязва, че това се случва няколко дни след срещата миналата седмица между китайския лидер Си Цзинпин президентът на САЩ Доналд Тръмп,.

Комисията обяви също така, че Китай, най-големият купувач на селскостопански продукти в света, ще отмени някои мита в размер до 15 процента върху американските селскостопански стоки от 10 ноември.