ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Христов: Без подкрепата на ДПС-Ново начало б...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21651132 www.24chasa.bg

Китай премахва допълнителните мита върху вноса на американски стоки

1696
Китайският президент Си Цзинпин СНИМКА: Х/@iamjinping

Китай ще суспендира за една година допълнителните мита в размер на 24 процента върху вноса на американски стоки, но ще запази 10-процентната ставка, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. Агенцията отбелязва, че това се случва няколко дни след срещата миналата седмица между китайския лидер Си Цзинпин президентът на САЩ Доналд Тръмп,. 

Комисията обяви също така, че Китай, най-големият купувач на селскостопански продукти в света, ще отмени някои мита в размер до 15 процента върху американските селскостопански стоки от 10 ноември. 

 

Китайският президент Си Цзинпин СНИМКА: Х/@iamjinping

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание