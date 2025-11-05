Еврото леко поскъпна спрямо долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Курсът на еврото леко се повиши спрямо щатския долар в междубанковата търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за $1,1486, или нагоре с 0,04 на сто.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1491 долара за едно евро.

Спрямо другите световни валути колебанията на еврото също са минимални със спад от 0,11 на сто спрямо швейцарския франк, ратсеж от 0,02 на сто спрямо британската лира и отстъплени от 0,02 на сто спрямо японската йена, пише БТА.