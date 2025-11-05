ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наследници сме на Кубратова България, но живеем та...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21651761 www.24chasa.bg

КМГ: Чрез CIIE тайванските предприятия могат да се интегрират в развитието на континентален Китай

КМГ

836
Снимка: Китайска медийна група

На 5 ноември Службата за въпросите на Тайван към Държавния съвет на Китай проведе пресконференция. Говорителят на службата Джан Хан заяви, че осмото Китайско международно изложение за внос (CIIE) е открито в Националния изложбен и конгресен център в Шанхай, съобщи КМГ.

В тазгодишното изложение участват 23 тайвански предприятия с обща изложбена площ от около 1730 квадратни метра, обхващащи сектори като храни, технологично оборудване, потребителски стоки, медицински уреди и здравеопазване, както и търговия с услуги.

Джан Хан приветства представители от двата бряга на Тайванския проток да посетят Шанхай, за да участват в изложението, да разгледат експозициите и да обсъдят възможностите за сътрудничество.

Той подчерта, че CIIE е важна платформа, която помага на тайванските бизнеси и компании да споделят постиженията на китайската модернизация и възможностите, произтичащи от високото ниво на отваряне на страната.

Чрез изложението тайванските предприятия могат да представят своите продукти, да осъществяват контакти с висококачествени ресурси, да разширяват вътрешния пазар и да развиват широко партньорства, като по този начин активно се интегрират в новия модел на развитие на континентален Китай.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)