Първият нов влак за метрото в София пътува към България (Видео)

На път за София! Първият влак за метрото на българската столица вече е на път! Това съобщиха от чешката компания "Шкода" във фейсбук.

Той ще бъде подложен на серия от изпитания и чак след това въведен в експлоатация.

Според договора, сключен през юли миналата година, "Шкода" трябва да достави 8 четиривагонни метровлака, които ще могат да се движат заедно със съществуващите влакове по линии първа, втора и четвърта на столичното метро.

Салоните на вагоните на "Шкода" влаковете са проектирани с климатична система за комфорт на пътниците. Вагоните ще бъдат оборудвани със система за видеонаблюдение в салоните.

Ще има места за хора с увреждания и велосипеди. Максималната скорост, която ще развиват, е 90 км/ч.

Стойността на влаковете, съгласно проведената открита обществена поръчка, възлиза на 68,5 млн. евро.

Очаква се осемте метровлака да бъдат въведени в експлоатация до 2026 година.