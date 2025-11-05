Европа ще стимулира малките електрически коли, за да се продават по 15-20 хиляди евро

През декември Европейската комисия ще обяви нова регулаторна категория за достъпни малки електрически коли, целяща да направи по-евтино за производството им и от там продажбата на електромобилите на цени между 15 000 и 20 000 евро. Европейският комисар по промишлеността Стефан Сежурн потвърди това по време на Дните на автомобилната индустрия в Париж.

Комисията работи по дефиниция за това какво е европейски автомобил, с дългосрочни последици за производителите и доставчиците. Важно е да се действа по-агресивно, защото ако не се предприемат никакви действия, според Стефан Сежурне, производството на коли ще продължи да намалява и делът на европейските доставчици много бързо ще спадне със 70 до 50%.

Потвърдено беше и създаването на регулаторна рамка за малки превозни средства. Стефан Сежурне остана доста неясен по темата, но изглежда, че е обсъдена възможността за освобождаване на малките автомобили от някои задължителни оскъпяващи колите системи по пасивна и активна безопасност, за да станат по-евтини.

Очаква се през декември да бъдат взети и решения относно технологиите, с които автомобилите ще се появят на пазара след 2035 г. Ще бъде ли разрешена продажбата на нови коли с двигатели с вътрешно горене, задвижвани от синтетични горива, и дали ще останат ли в продажба plug-in хибридите.