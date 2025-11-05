ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Левски": Важното, че останахме конце...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21652722 www.24chasa.bg

Еврокомисията ни удържа 215 млн. евро от второто плащане по ПВУ

2652
Европейската комисия СНИМКА: Pixabay

Европейската комисия реши да удържи 215 милиона евро от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост на България, съобщиха за БНР от Комисията.

Страната ни ще получи 439 милиона евро.

Удържането на част от плащането е във връзка с неизпълнение на ключовия етап за реформиране на Антикорупционната комисия, поясниха от Комисията.

България разполага с шест месеца, за да изпълни ключовия етап. Комисията ще продължи да поддържа активен диалог с властите в София за осигуряване на необходимата подкрепа.

Европейската комисия СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание