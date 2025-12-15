Формулата 1-2-48 за ефективност в кариерата

Преди да започнете да я спазвате, все пак опитайте да мислите по друг начин за работата си

Ако 8 часа работа на ден не бяха пределна норма за ефективност, работодателите щяха да ги удължат.

Шегичка, но напълно вярна. Това е границата, отвъд която повечето хора снижават продуктивността си и започват да взимат грешни решения, понеже са се уморили. Изследванията показват, че е по-добре да спрете да работите, вместо да губите сили и време за нещо, което да се окаже брак. Спазването на нормата води до по-висока продуктивност и успех, по-крепко здраве и повече щастие, твърдят експертите.

Вие обаче не се побирате в осемте часа работно време по Кодекса на труда. Правите, струвате и не успявате. Но не спирате да се трудите извънредно, понеже сте от амбициозните професионалисти, които гонят цели за развитие и за издигане в йерархията.

Тогава спазвайте поне правилото 1-2-48, за да не рискувате да се претоварите. Предлага го специалистката по овладяване на стреса Паула Дейвис.

"Това е прост метод за поставяне на разумни граници в работното ви време. Трябва поне един ден в седмицата изцяло да се откъсвате от работата, поне две седмици всяка година изцяло да почивате и постоянно да избягвате да работите повече от 48 часа седмично", обяснява тя.

Така има шанс да се предпазите от прегаряне. Но според Паула Дейвис може да си помогнете дори да не стигате до това правило, ако започнете да мислите за себе си и за работата си по друг начин. Например не "аз съм човекът, отговорен за всички продажби", а "аз съм човекът, отговорен за толкова продажби, колкото може да се направят по време на 40-часова работна седмица".

"Осъзнавам, че това е радикална концепция. Тя противоречи на начина, по който се дефинират работните места. Но иначе претоварването ще повлияе на когнитивните ви функции и преценката ви. Това може да обясни защо често виждаме много умни и известни предприемачи да правят глупави ходове", пише специалистката и споменава Илон Мъск.

И други експерти смятат, че претоварването е една от силните причини за тъжните резултати от глобалните проучвания за благосъстоянието на работещите хора. Според изследването на "Галъп" за 2023 г. близо 20% казват, че са нещастни на работа. Още повече - близо 60%, се чувстват емоционално откъснати от работата си.

"Засилва се културата, която възнаграждава изтощението, а не въздействието. Резултатът са фабрики за прегаряне. Приравнихме пренапрягането с високата отдаденост и решихме, че да бъдем постоянно на разположение ни прави незаменими. Но това постоянно усилие не е устойчиво и не гарантира сигурност на работното място. Гарантира обаче изтощение. Това е култура, в която изтощението е маскирано като мотивация. Дайте приоритет на изграждането на граници. Направете самосъхранението видимо и рутинно", препоръчва експертът по кариерно развитие Али Къшнър.

Трябва да се отървете от грешния тип мислене и да спрете да насърчавате лошото си поведение да работите извънредно.

Първата стъпка е да анализирате дали не са ви струпани прекалено много отговорности за 40 часа работа седмично. Ако е така, оценете какво печелите - сега и в перспектива. Щом не си заслужава саможертвата или не я искате, направете всичко възможно да промените положението и да влезете във формулата на нормалността 2-3-40.

Ще рече два дни на седмица изцяло да се откъсвате от работата, поне три седмици всяка година изцяло да почивате (според изследванията това време е нужно, за да свалите стреса и качествено да релаксирате) и постоянно да избягвате да работите повече от 40 часа седмично.

За да спрете "фабриката за прегаряне", може да промените още неща в мисленето си.

Едно от тях е да преценявате дали задачата, заради която се трудите извънредно, наистина е спешна.

"Понякога спешността е оправдана. Но толкова много пожари на работното място са просто дим", изтъква Али Къшнър и препоръчва винаги да се питате "Какъв е истинският краен срок" и "Какви са последствията, ако се измести".

Нормализирайте като подход да не приемате за чиста монета, че трябва да стане веднага. Културата на спешност процъфтява в среда, където хората се страхуват да забавят темпото или да оспорят статуквото. Задачите, обозначени като спешни, често са продиктувани от нечия неорганизираност, а не от действителна нужда за бързи решения. Ако постоянно е така в екипа, в който работите, замислете се дали да не го напуснете.

Възможно е и да сте в капана на собствения си перфекционизъм. "В културите на работа с високо напрежение той не просто се толерира, а се приветства. Но ако написвате идеално ясен имейл за четвърти път, може би е време да се запитате какво всъщност се опитвате да защитите. Съвършенството рядко води до реално въздействие, но винаги изтощава енергията", обяснява Къшнър.

Съвет как да се самолекувате: Изберете нещо, което да свършите на 85%, след което си тръгнете. Имейлът е добър такъв, какъвто е. Нека "достатъчно добър" бъде търсен резултат, който да ви оставя енергия и за друго.

Как да извадите мозъка си от претоварването

За претоварване има определение - "чувството, че животът ни някак си се развива по-бързо, отколкото нервната система и психиката ни са в състояние да се справят", посочва проф. д-р Джон Кабат-Зин от Университета на Масачузетс.

Елън Хендриксен, психолог от Университета на Бостън, добавя, че това може да доведе от "мозъчна неизправност" - замръзване от претоварване. "Развило се е в отговор на хищниците. Мозъкът не прави разлика между стрес, предизвикан от вида на гладен лъв, и такъв от твърде дълъг списък със задачи. Телата ни реагират на заплахата по един и същи начин, независимо дали тя е външна, или е вътрешна", казва специалистката.

Д-р Майкъл Хънтър дава бързи трикове, с които да се поразтоварите.

Докоснете нещо живо. Например растение на бюрото ви. Установено е, че дори малка връзка с природата намалява стреса. Освен това докосването ни закотвя, то напомня на нервната система, че сме тук, сега и в безопасност, обяснява д-р Хънтър.

Прочетете стихотворение. Поезията осветява асоциативните и сензорните области, изважда от твърди мисловни цикли.

Застанете на слънце или поне на много светло място за 90 секунди. Според невронауката слънчевата светлина помага за изостряне на фокуса, подобрявайки настроението.

