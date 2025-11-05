САЩ проверяват купувача на чуждестранните активи на "Лукойл" за връзки с Путин

Преди да одобрят продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл" на петролния търговец "Гънвор" , американските власти решиха да разследват историята на връзките на швейцарската компания с руския президент Владимир Путин, съобщиха информирани източници пред Bloomberg.

Според тях мнозина в индустрията са били изненадани от скоростта, с която е обявена сделката – това е станало само седмица след като САЩ наложиха санкции срещу "Лукойл". При това няколко големи енергийни компании вече са се били свързали с Лукойл и са предложили да купят активите му в чужбина, но офертите им са били отхвърлени.

Според споразумението с "Гънвор" руската компания ще прехвърли на петролния търговец дъщерното си дружество Lukoil International, което притежава активи в 11 държави, вариращи от съоръжения за производство на петрол и рафинерии до мрежи от бензиностанции и търговски обекти. Страните не разкриха стойността на сделката, но Lukoil International беше оценена на приблизително 21 милиарда долара през 2023 г. Това надхвърля повече от три пъти стойността на собствения капитал на "Гънвор" . За да завърши сделката, швейцарският петролен търговец се нуждае от одобрение от Министерството на финансите на САЩ и неговите представители вече водят преговори, съобщава Bloomberg.

Агенцията отбелязва, че "Гънвор" има репутация на компания, която поддържа конструктивни отношения със САЩ. По-конкретно, преди това е изпълнявала искания, насочени към намаляване на приходите от петрол на Москва. Ако обаче компанията придобие чуждестранните активи на Lukoil, това би означавало, че двете най-големи сделки в живота на основния собственик и съосновател на "Гънвор" , Торбьорн Торнквист, ще бъдат сключени поради санкциите на САЩ. Първият случай е след налагането на санкции срещу Москва през 2014 г., когато милиардерът Генадий Тимченко продаде дела си в компанията. Тогава в обяснителната си бележка относно санкциите Министерството на финансите на САЩ отбеляза, че дейностите на Тимченко в енергийния сектор са "пряко свързани с Путин" и че самият руски президент "има инвестиции в "Гънвор" и може да има достъп до средствата на компанията", пише Mediapool.

Тьорнквист заяви, че ако чуждестранните активи на "Лукойл" бъдат продадени на петролния търговец, те вече няма да бъдат върнати на руската компания. Той подчерта, че американските власти не би трябвало да имат възражения срещу сделката, тъй като тя няма да е от полза за Русия. Според съоснователя на "Гънвор" , активите на "Лукойл" ще помогнат на компанията му да укрепи позициите си на световния петролен пазар чрез диверсификация. Както отбелязва Bloomberg, сделката ще увеличи почти четири пъти капацитетът за рафиниране на суров петрол на "Гънвор" , докато производственият ѝ капацитет ще се увеличи от нула до приблизително 440 000 барела петрол и кондензат.

"Гънвор" е основана през 2000 г. от Торнквист и Тимченко. Тя почти веднага се превръща в най-големия търговец на руски петрол в света, а по-късно става един от трите най-големи търговци на петрол в света. В момента 85% от компанията е собственост на Торнквист, а останалата част се държи от служители. САЩ са определили краен срок до 21 ноември за продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл". Торнквист обаче очаква шестмесечно отлагане, за да бъде завършена сделката.