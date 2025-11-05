Парламентът отхвърли искането на МЕЧ за одържавяване на "Лукойл"

Парламентът отхвърли проекта на решение на МЕЧ, чрез който се задължава Министерският съвет да изготви и предложи за гласуване в Народното събрание проект за инвестиционен разход за придобиване на „Лукойл Нефтохим Бургас" АД и „Лукойл-България,, ЕООД от българската държава, като за тази цел да предвиди средства в проектобюджета за 2025 г. "За" гласуваха вносителите, "Възраждане" и един от ГЕРБ-СДС.

В проекта пише, че се задължава Министерският съвет да започне преговори със собствениците

на „Лукойл Нефтохим Бургас" АД и „Лукойл-България,, ЕООД, за цялостно придобиване на дружествата от българската държава, включително съпътстващата инфраструктура от нефтопроводи, продуктопроводи, складови бази и технологична и интелектуална собственост, необходими за нормалното обезпечаване на производствения и търговски процес.

"Енергийната обезпеченост е един от основните стълбове на националната сигурност на Република България. Към настоящия момент големи и важни обекти от стратегическо и национално значение в българската енергетика са собственост на чуждестранни юридически лица и се контролират и управляват от тях. Това води до директна заплаха за енергийната сигурност на страната, поради зачестили външни влияния и субективни фактори, както и поради геополитическите особености в последните години", пише в мотивите на вносителите.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев посочи, че според него ще има огромен проблем с доставките, ако "Лукойл" продължи да бъде собственик на рафинерията.

Красимир Манов припомни, че още през февруари МЕЧ е предложила използване на държавни средства за придобиване на рафинерията като инвестиционен разход. Той отбеляза, че в становище на Министерския съвет е било предвидено назначаването на особен управител на рафинерията, но партията смята, че тяхното предложение е било единственият реален изход, който обаче не е бил приет от правителството.

След започването на дебата по проекта на решение залата се изпразни.

След започването на дебата по проекта на решение залата се изпразни, и изказванията бяха само от страна на вносителите, и на "Възраждане".