ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Ти и Lidl“ с фонд от 400 000 лв. за граждански пр...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21653005 www.24chasa.bg

Парламентът отхвърли искането на МЕЧ за одържавяване на "Лукойл"

2048
Радостин Василев Снимка Архив

Парламентът отхвърли проекта на решение на МЕЧ, чрез който се задължава Министерският съвет да изготви и предложи за гласуване в Народното събрание проект за инвестиционен разход за придобиване на „Лукойл Нефтохим Бургас" АД и „Лукойл-България,, ЕООД от българската държава, като за тази цел да предвиди средства в проектобюджета за 2025 г. "За" гласуваха вносителите, "Възраждане" и един от ГЕРБ-СДС.  

В проекта пише, че се задължава Министерският съвет да започне преговори със собствениците
на „Лукойл Нефтохим Бургас" АД и „Лукойл-България,, ЕООД, за цялостно придобиване на дружествата от българската държава, включително съпътстващата инфраструктура от нефтопроводи, продуктопроводи, складови бази и технологична и интелектуална собственост, необходими за нормалното обезпечаване на производствения и търговски процес.

"Енергийната обезпеченост е един от основните стълбове на националната сигурност на Република България. Към настоящия момент големи и важни обекти от стратегическо и национално значение в българската енергетика са собственост на чуждестранни юридически лица и се контролират и управляват от тях. Това води до директна заплаха за енергийната сигурност на страната, поради зачестили външни влияния и субективни фактори, както и поради геополитическите особености в последните години", пише в мотивите на вносителите. 

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев посочи, че според него ще има огромен проблем с доставките, ако "Лукойл" продължи да бъде собственик на рафинерията.

Красимир Манов припомни, че още през февруари МЕЧ е предложила използване на държавни средства за придобиване на рафинерията като инвестиционен разход. Той отбеляза, че в становище на Министерския съвет е било предвидено назначаването на особен управител на рафинерията, но партията смята, че тяхното предложение е било единственият реален изход, който обаче не е бил приет от правителството.

След започването на дебата по проекта на решение залата се изпразни.
След започването на дебата по проекта на решение залата се изпразни.

След започването на дебата по проекта на решение залата се изпразни, и изказванията бяха само от страна на вносителите, и на "Възраждане". 

Радостин Василев Снимка Архив
След започването на дебата по проекта на решение залата се изпразни.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)