Великобритания се готви за най-високите данъци от 325 г. насам

Министърката на финансите Рейчъл Рийвс е готова да наложи най-високите данъци в историята на Великобритания, въпреки че проучване показва, че обществото би предпочело тя да намали разходите.

Данни, обхващащи повече от 300 години, разкриват неумолимото разрастване на държавата и как министърката може да изведе това бреме до нов връх.

През март надзорният орган на Министерството на финансите OBR прогнозира, че данъците като процент от БВП ще се повишат до 37,7% през 2027-28 г., преди да отбележат леко понижение.

Въпреки това Рийвс потвърди вчера, че бюджетът на 26 ноември ще покачи данъците отново. Някои смятат, че може да се наложи пакет от същия мащаб като миналата година, който донесе над 40 милиарда лири. Това потенциално би довело до тежест от близо 39% от БВП до края на десетилетието. Въпреки че методологията се е променила с времето и прогнозите ще бъдат актуализирани този месец, историческите данни на OBR сочат, че такова ниво никога не е било достигано досега. Рийвс наруши традицията, като представи бюджета си в речта си вчера сутринта в Даунинг Стрийт.

Тя даде ясно да се разбере, че обмисля да върне страната в 70-те години, като наложи първото увеличение на основната ставка на данъка върху доходите от времето на своя предшественик от Лейбъристката партия Денис Хили, пише "Дейли мейл".

Рийвс настоя, че всички ще трябва да допринесат за преодоляване на дефицита, изреждайки дълъг списък от фактори, които са виновни за това – включително Брекзит, консерваторите, Covid, войната в Украйна и митата на президента Тръмп.

Такава стъпка би била явно нарушение на обещанието в манифеста на Лейбъристите да не се увеличават данъкът върху доходите, социалните осигуровки или ДДС и предизвика призиви от страна на консерваторите за нейното уволнение.

Рийвс обаче заяви, че няма да се откаже, защото ситуацията е трудна.