Проект: Особеният управител на активите на "Лукойл" ще може и да ги продава, решенията му ще са необжалваеми

Назначаване на особен управител на активите на руската компания "Лукойл" в България, който ще се разпорежда с активите ѝ, включително ще може да ги продава, а собственикът няма да има право на глас и дори да обжалва решенията пред съда. Това предвиждат поправки в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, подготвени от ГЕРБ и групата на Делян Пеевски "ДПС-Ново начало".

Проектодокументът предстои да бъде внесен в парламента за обсъждане и приемане, освен ако вносителите не решат нещо друго.

Промените са провокирани от наложените в края на октомври санкции на американското министерство на финансите срещу "Лукойл" и дружествата, в които притежава 50 и повече дял. Санкциите влизат в сила на 21 ноември и ако не се предприемат действия, нефтопреработвателният завод край Бургас и бензиностанциите на дружеството няма да могат да извършват разплащания, което ще блокира дейността им, има опасност от нарушаване на доставките на горива в страната и ще бъдат засегнати работниците в дружествата, пише Mediapool.

Функцията на особения управител на критична инфраструктура бе заложена законово още през 2023 г., но за назначаването на такъв се заговори по-усърдно от управляващите след налагането на санкциите. В края на миналата седмица стана ясно, че се водят и преговори със САЩ за дерогация - удължаване на преходния срок за влизане в сила на забраната за банкови разплащания с дружества с участието на "Лукойл" в България.

В сегашните текстове за регулациите при нефтопроизводството и търговия с продуктите е предвидено решение за назначаването на особен управител да се взема от Министерския съвет по предложение на икономическия министър и след анализ на ситуацията от Съвета за сигурност към правителството. Допуска се възможността за назначаването на до трима такива особени управители, които обаче трябва единодушно да вземат решенията си. Освен това той/те могат да заемат поста за шест месеца, с възможност само за еднократно удължаване а мандата ми. Според сега действащите текстове те обаче нямат право да се разпореждат с активите на взетите под особен надзор дружества, които в случая ще са "Нефтохим", веригата бензиностанции и "Лукойл Авиейшън".

Сега изготвените корекции премахват възможността за трима особени управители и въвеждат правото на назначения единствен такъв да извършва разпоредителни сделки с контролираното имущество. Собствениците на капитала на лицето, опериращо критичната инфраструктура, не могат да упражняват правото на глас, както и да се разпореждат със собствеността в капитала, записано е в предложенията.

Особеният управител, какъвто истински квалифициран от Българската петролна и газова асоциация, твърдят, че правителството надали ще намери, че може да извършва разпоредителни сделки със собствеността в капитала след изготвяне на пазарна оценка. Получените при евентуална сделка с активи приходи ще се депозират в специална сметка на разпореждане на министъра на финансите в Българска банка за развитие. Министърът на финансите, ако не е налице нормативна пречка за това и след одобрение от Министерски съвет, разпределя получената цена съобразно вида и размера на прехвърлените права, в срок от шест месеца от постъпване на цената в специалната сметка, пише в текстовете.

Разпоредителни сделки след назначаване на особения търговски управител от Министерския съвет, извършени от собствениците на капитала на лицето, опериращо критичната инфраструктура, са нищожни, предвиждат още от ГЕРБ.

Интересният момент в проектотекстовете е, че административните актове, издадени по новите разпоредби реда на тази глава, както и вписванията по партидата на лицето, опериращо критичната инфраструктура в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по реда на тази глава, не подлежат на спиране, както и на административен и съдебен контрол.

Приемането на поправките и влизането им в сила ще позволи на правителството на практика да национализира активите на "Лукойл" у нас.

В проектотекстовете обаче не е предвидено по какъв ред ще се извършват евентуалните сделки с активи на "Лукойл", което отваря вратичката за договорки, които не е ясно какъв ефекти ще имат върху пазара с горива.