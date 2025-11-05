Пазарджишка фирма инвестира 4,8 млн.лв. в санаториум в Стрелча

Пазарджишката фирма „Крез" получи сертификат клас А за инвестиционния си проект „Балнеосанаториум и рехабилитационен център- град Стрелча". Той бе връчен на управителя на дружеството Костадин Тошев от Българската агенция за инвестиции. Инвестиционният проект предвижда модернизация на бившата база „Балнеосанаториум" в гр. Стрелча, която ще бъде възстановена в съответствие със съвременните стандарти за балнеология и рехабилитация. По неофициална информация става въпрос за някогашната почивна база на МВР в средногорския град.

С общ размер на инвестицията от 4,8 млн. лева, проектът включва цялостно обновяване на сградния фонд, изграждане на нова инфраструктура и внедряване на модерни технологии за физиотерапия, рехабилитация и възстановяване. В резултат от реализацията му се предвижда разкриване на 40 нови работни места, което ще допринесе за икономическото развитие на региона и утвърждаването на Стрелча като привлекателна дестинация за здравен и балнеоложки туризъм.

На срещата, по време на която беше връчен сертификатът, присъства и Валентина Кайтазова, областен управител на област Пазарджик, която изрази своята подкрепа за реализирането на проекта и подчерта значението му за развитието на региона.

Сертификатът беше официално връчен от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции Мила Ненова на Костадин Тошев, собственик на „Крез" ЕООД.

В рамките на срещата участниците се обединиха около идеята, че грижата за здравия дух и здравото тяло е ключова не само за отделния човек, но и за устойчивото развитие на общностите и регионите.

Сертификати за инвестиция клас А, Б и приоритетни проекти се издават от министъра на иновациите и растежа по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции, по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Сертификатът дава възможност да се ползват финансови и нефинансови насърчителни мерки, с които се подпомагат инвеститорите при изпълнението на инвестиционните си намерения от стартирането на работата по проекта до пускането му в експлоатация.