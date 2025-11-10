Устойчивостта често звучи като думата, която всички произнасят, но малцина могат да докажат. В рекламите е зелена, бляскава и емоционална. В реалността обаче тя обикновено мирише на прах от складове, на машинно масло и на документи с измерители и цифри. Именно там започва и историята на L’Oréal – тихо, без фанфари, преди още „зеленото“ да стане модерно.

Компанията работи у нас повече от десетилетие и постепенно превръща местната си инфраструктура в част от глобалната програма „L’Oréal за бъдещето“. Това не е романтичен проект, а поредица от конкретни задачи: намален въглероден отпечатък, по-малко енергия, по-чисти доставки, опаковки, които могат да се рециклират, а не просто изглеждат „еко“. В София офисът на компанията се превърна в конкретен пример за тази устойчива трансформация, като 100% от използваната енергия там вече идва от възобновяеми източници, както са и всички операции на L’Oréal в Европа. Планът е прост, но амбициозен: вътрешните операции в България да са в съответствие с глобалната цел на компанията за постигане на климатична неутралност до 2030 г.

Тази промяна върви паралелно с глобален социален ангажимент, който минава отвъд климатичните политики. L’Oréal има намерение до 2030 г. да осигури възможности за работа на сто хиляди души от уязвими общности в различни държави и да подкрепи десет милиона чрез социалните инициативи на своите марки. Част от този план са и филантропските програми, насочени към жени, които живеят изолирано, в риск или без икономическа сигурност.

Амбицията е пет милиона от тях да получат подкрепа обучение, професионална перспектива или възможност за по-самостоятелен живот. Това звучи грандиозно, но резултатите могат да се изразят в прости думи: повече хляб, повече знание, повече независимост.

Звучи глобално, но всъщност минава през много малки детайли: по-редки доставки, оптимизирани маршрути, опаковки, които влизат в кръговрат, а не в кофата. Това е скучната, невидима част, която всъщност върши реалната работа. По-интересното се случва зад кадър в отношенията с местните фирми доставчици. За да е „зелена“ цялата верига, големият играч трябва да помогне на малките да покрият екологични стандарти. Затова през 2023 г. L’Oréal започва проекти с партньори за управление на водата, отпадъците и енергията. Това не е благотворителност; това е прагматизъм. Ако искаш чиста система, трябва да направиш чисти и всички нейни звена. Паралелно върви и нещо друго ангажиментът за достойно заплащане в производствената верига. Компанията работи към това всички стратегически доставчици да подпишат конкретен план за честни условия на труд и проследими критерии за работните стандарти. Отново скучна част от уравнението, но без нея няма устойчива икономика, има само лозунги.

Социалният пласт в България често остава незабележим, но е ключов. Компанията участва в програми за професионално обучение на жени в уязвими ситуации: курсове за козметици и фризьори, реална квалификация, реална възможност за работа. От 2021 г. финансира и проекти на неправителствени организации, които подкрепят жени, преживели насилие или социална изолация. В същата посока работи и Фондът за жените, създаден през 2020 г., който допълва дейността на Фондация L’Oréal и предоставя достъп до ресурси, обучение и подкрепа в моменти, когато животът изисква втори шанс. Това не е жест „за статистика“, а мрежа от малки стъпки, които оставят следа.

Част от устойчивата философия се вижда и в самите продукти: решения, които не „говорят“ за природата, а пестят ресурс. Опаковките за презареждане като тези на La Roche-Posay Lipikar Refill и L’Oréal Paris Revitalift намаляват пластмасата там, където най-често се трупа излишъкът. Научни разработки като UVMune 400 на La Roche-Posay поставят нов стандарт във фотозащитата, а технологии като AirLight Pro показват, че дори сешоар може да пести енергия и да е по-бърз. Инициативи като #SaveYourSkin (La Roche‑Posay) пък доказват, че козметичният бизнес може да бъде и здравна платформа: в рамките на програмата вече са направени над 2 хиляди профилактични прегледа, десетки подозрителни образувания са открити, а редица случаи са изпратени за допълнителна диагностика при съмнение за меланом. Това е устойчивост с човешко лице и с медицински резултат.

Разбира се, въпросите остават. Големите корпорации винаги трябва да бъдат наблюдавани критично. „Зелени“ обещания са давани много пъти и не всички издържат проверката на времето. Разликата тук е, че има числа, логистика, партньорства и пътна карта, по която се върви година след година. Това не прави L’Oréal перфектен пример. Но показва нещо важно: устойчивостта невинаги е ярка и аплодирана. Понякога е просто тихо упорство – малко по-малко пластмаса днес, по-чиста доставка утре, профилактичен преглед, който спасява нечий живот, или жена, която получава професия вместо обещание.

Данните са глобални, а на практика трансформацията се усеща не като революция, а като промяна на микрони, които в един момент стават сантиметри. Ако тази посока се запази, може да се окаже ясен модел как една международна компания се вписва в местната среда, без да превръща устойчивостта в декор, а в доказуема практика.