Предколедно четиво само за шефове: За какво работят хора (освен за пари)

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Ако сте от началниците, които смятат, че подчинените им само за пари работят, дано сте приготвили прилични суми за коледни бонуси. Но ето според социологически проучвания кратка класация топ 5 какво по-точно искат служителите.

1. Смисъл. Не може човек да прекарва огромна част от живота си, занимавайки се с нещо, в което не вижда смисъл. Мениджърите и компаниите, които помагат на служителите да го намерят, имат значително по-голям шанс да ги вдъхновят и да запазят тяхната лоялност, каквото и да им предлага конкуренцията като финансови условия.

2. Предизвикателства. Работата позволява на хората да научават нови неща, да реализират своите идеи, да се развиват не само професионално, но и на лично ниво. За целта трябва да имат възможността да се изправят пред нови предизвикателства и да помогнат за решаването на трудни проблеми. Иначе ще изгубят интерес.

3. Самостоятелност. Хората искат да имат чувството, че техните решения влияят на работата им, а оттам и на личната им съдба. Свободата да избират и да носят отговорност за своите избори е нещо, което повечето хора търсят в професията си, не само в частния си живот и в обществото.

4. Справедливост. Хората бързо разбират, когато са третирани нечестно. Мениджърите, които допускат един служител да работи повече, а друг да се скатава, но двамата да получават еднакви заплати, бонуси и/или да заемат еднакви стъпала в йерархията, са несправедливи. Те губят доверието на служителите и лоялността им.

5. Признание. Нищо не е по-демотивиращо от това човек да влага огромни усилия в работата си и да не получава признанието, което заслужава. Още полошо е, когато някой друг си приписва заслугите за работата му. Всеки служител очакава шефът да му отдаде публично признание. То е добро и за екипа - показва, че усилията не остават незабелязани, и насърчава останалите да дават най-доброто от себе си.

В признанието впрочем влиза и едно коледно парти или поне почерпка преди празниците.

