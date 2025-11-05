Пелегрини приветства предложението на Полша в бъдеще да внася американски газ в Словакия

Словашкият президент Петер Пелегрини приветства предложението на Полша в бъдеще да служи като алтернатива за газовите доставки към Словакия, след като президентът на Полша Карол Навроцки предложи страната му да се превърне в хъб за газови доставки от САЩ, заявиха двамата президенти на съвместна пресконференция в президентството в Братислава по време на днешното посещение на Навроцки в Словакия, предаде Телеграфната агенция на Словашката република (ТАСР).

Двамата държавни глави имат обща позиция по миграцията, отхвърлят квотите и споделиха убеждението си, че лидерите на Унгария и Чехия ще се присъединят към тях. В същото време Пелегрини смята, че Полша в бъдеще може да се превърне в гарант за сигурността на Словакия в рамките на НАТО. Те отбелязаха значението на завършването на пътната инфраструктура между двете страни. Навроцки приветства помощта на Словакия за Украйна. Той изрази недоумение откъде произтича мнението, че словашкото отношение към подкрепата за Киев се различава от това на Полша.

„Приветствам предложението на президента и дейността на полското правителство, които ще позволят на Полша в бъдеще да служи като значителна алтернатива на газовия внос за Словакия чрез свързване на газовите ни мрежи. Естествено, ако е на разумна цена и с разумни такси за транзит. Все пак това е уникална възможност да се опитаме допълнително да разнообразим вноса си на енергия“, заяви Пелегрини, цитирана от БТА.

Навроцки отбеляза, че Полша скоро ще се превърне в истински хъб за газови доставки от САЩ. Той допълни, че Полша има свой терминал, като скоро ще завърши втори плаващ. „Има огромна задача пред държавите от Централна и Източна Европа, пред която трябва да стоим единни, за да станем независими от руския газ“, заяви той, допълвайки, че страната му получава „нула руски газ“.

Според Пелегрини Словакия е готова да си сътрудничи с полската военна промишленост, за да въоръжава армията си, както днес Полша използва способностите на словашката промишленост при производството на боеприпаси. Словакия например се интересува от корейските танкове К-2, които поляците произвеждат в модифициран вариант на собствена територия.

Пелегрини заяви, че Словакия и Полша имат еднакви позиции по въпроса за войната в Украйна, що се отнася до руската агресия. Навроцки подчерта, че не вярва на Русия и добави, че никой не поставя под въпрос полската помощ за Украйна. Същевременно той приветства помощта на Словакия. „Когато проверих статистическите данни, които показват как Словакия помага на Украйна, не разбрах на какво се основава твърдението, че Словакия има различно мнение за помощта за Украйна от Полша. Това е реална помощ, отразена в статистиката – например в енергийния сектор или във военната област“, ​​заяви Навроцки. Пелегрини му благодари, че не се е подвел по критиките към Словакия, а е проучил данните за словашката помощ за Украйна.

Пътуването на Навроцки до Словакия е първото му официално посещение като президент в страна от Вишеградската четворка. По-късно днес той ще се срещне с председателя парламента Рихард Раши и с премиера Роберт Фицо.