ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Български национал помогна на "Звезда" да излезе н...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21656087 www.24chasa.bg

Нов проблем пред германските марки: фалира производител на радиаторни решетки

Георги Луканов

[email protected]

2136
Отварящото се лого на Mercedes. Снимка: Mercedes

Кризата в германската автомобилна индустрия се влошава с всеки изминал ден. Сега голям производител на радиаторни решетки, емблеми и хромирани интериорни части фалира. Plastic Manufacturing имаше над 1000 служители на три места в Германия. Компанията е принудена да подаде молба за фалит.

Plastic Manufacturing произвежда пластмасови и хромирани части за Audi, BMW, Mercedes, Mini, Porsche и други марки от Volkswagen Group. Но сега бизнесът е изложен на риск. Компанията има три фабрики в Германия. Тя има 830 служители в Нюрнберг, а фабрики в Саксония и Северен Рейн-Вестфалия с над 200 служители също са засегнати.

Синдикът Волкер Бьом от адвокатската кантора Schultze & Braun вече е поел ръководството и ще се опита да гарантира, че автомобилните гиганти ще получат доставките на решетките и логата. Служителите ще получават заплати от гаранцията за несъстоятелност в продължение на два месеца.

Синдикът ще се свърже с производителите на автомобили, за да види дали са склонни да помогнат за спасяването на компанията. В противен случай рискуват да произвеждат коли без решетки на предната решетка и лога на капаците на двигателите.

Отварящото се лого на Mercedes. Снимка: Mercedes
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)