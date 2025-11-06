Нов проблем пред германските марки: фалира производител на радиаторни решетки

Кризата в германската автомобилна индустрия се влошава с всеки изминал ден. Сега голям производител на радиаторни решетки, емблеми и хромирани интериорни части фалира. Plastic Manufacturing имаше над 1000 служители на три места в Германия. Компанията е принудена да подаде молба за фалит.

Plastic Manufacturing произвежда пластмасови и хромирани части за Audi, BMW, Mercedes, Mini, Porsche и други марки от Volkswagen Group. Но сега бизнесът е изложен на риск. Компанията има три фабрики в Германия. Тя има 830 служители в Нюрнберг, а фабрики в Саксония и Северен Рейн-Вестфалия с над 200 служители също са засегнати.

Синдикът Волкер Бьом от адвокатската кантора Schultze & Braun вече е поел ръководството и ще се опита да гарантира, че автомобилните гиганти ще получат доставките на решетките и логата. Служителите ще получават заплати от гаранцията за несъстоятелност в продължение на два месеца.

Синдикът ще се свърже с производителите на автомобили, за да види дали са склонни да помогнат за спасяването на компанията. В противен случай рискуват да произвеждат коли без решетки на предната решетка и лога на капаците на двигателите.