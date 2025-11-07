Продава се колекция от 48 ферарита

Една от най-редките частни колекции от автомобили Ferrari в света ще бъде предложена за продажба през януари 2026 г. в аукционната къща Mecum.

Колекцията от 48 автомобила обхваща всяко десетилетие от 50-те до 2010-те години и включва някои от най-желаните творения на фабриката в Маранело. Много от колите имат необичайно специфични конфигурации, такива, които отразяват колекционер, който е знаел точно какво иска.

Собственикът на тази зашеметяваща колекция беше Фил Бахман, който почина през август. Успешен бизнесмен, той управляваше множество дилърства, обхващащи марки от Pontiac и Cadillac до Nissan, Jeep, Renault, Ram и дори DeLorean.

Бахман купува първото си "Ферари" през 1984 г. и през следващите десетилетия създава колекция, толкова прецизна, че граничи със сюрреалистичното.

Най-старата кола в гаража му е Ferrari 166 MM/53 Vignale Spyder от 1953 г. с пробег от 37 306 км. Два модела се открояват от шейсетте години на миналия век - 250 GT/L Berlinetta Lusso и 275 GTB/4 Alloy, и двата почитани като шедьоври на баланса и дизайна.

Преминавайки през 70-те години на миналия век, колекцията на Бахман се разширява с 11 автомобила от това десетилетие, включително 365 GT4 BB от 1975 г., който е изминал само 443 км.

Неговите дизайни от осемдесетте години добавят още един слой очарование. Сред тях е Testarossa от 1989 г. с 413 км пробег, модел, който със сигурност ще привлече вниманието на колекционерите. Оттук хронологията се премества в съвременната ера на производителността на Ferrari.

Две Ferrari F40 също са част от колекцията и сега са за продажба. И двете са от 1992 г. и са боядисани в червено Rosso Corsa. Едната е изминала само 734 км, а другата има само 1392 км пробег и вероятно ще се продаде за милиони.

Семейство Бахман продава също F50 на 404 км, Enzo на 1038 км и два екземпляра от 360 ​​Challenge Stradale, които са изминали малко над 600 км.

Единственото фабрично жълто Ferrari FXX досега допълва разнообразието, към което се присъединяват съответстващи модели с нисък пробег 430 Scuderia и 16M Spider. Списъкът продължава с моделите 599 GTO със 166 км и 599 SA Aperta с 277 км пробег.

Накрая, колекцията се допълва от LaFerrari Coupe с 253 км и още по-рядкото LaFerrari Aperta със само 154 км пробег.