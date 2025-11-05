Зам.-министър Барбалов: България разглежда Кувейт като важен партньор в региона на Близкия изток

Деветото издание на Бизнес форума Европейски съюз – Съвет за сътрудничество в Залива се провежда в Кувейт

В интерес на България е засилването на сътрудничеството както на двустранна основа, така и предвид инициативата на ЕС за издигане на отношенията на ниво стратегическо партньорство със страните от Съвета за сътрудничество в Залива. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на Деветото издание на Бизнес форума Европейски съюз – Съвет за сътрудничество в Залива, проведен в Кувейт.

Той подчерта, че връзките между двете държави са традиционно добри, а договорната база е развита. „България разглежда Кувейт като важен партньор в региона на Близкия изток. Тя е първата арабска държава от Залива, с която страната ни установява дипломатически отношения", допълни Барбалов.

В рамките на форума участие взеха европейският комисар по търговията Марош Шефкович, специалният представител на ЕС за Залива Луиджи Ди Майо и заместник-председателят на Европейската инвестиционна банка Христос Цакирис. Форумът бе официално открит от министър-председателя на Кувейт шейх Ахмед Абдула Ахмед Ал Сабах. Съветът за сътрудничество в Залива беше представен от генералния му секретар Джасем Ал Будайуи. От страна на Кувейт участие взеха министърът на външните работи, министърът на финансите и редица други кувейтски официални лица.

Форумът беше съпътстван от бизнес изложение, в което взеха участие български фирми, както и представители от 15 държави-членки на ЕС с национални щандове.

По време на посещението си зам.-министър Барбалов проведе среща с Емад Ал Заид, заместник-генерален директор на Кувейтската търговско-промишлена палата. В рамките на разговора той представи възможностите, които България предлага за развитие на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество. „Нека тази среща бъде добър старт за задълбочаване на нашите отношения", подчерта Барбалов.

Той отбеляза, че е необходимо по-активно развитие на контактите между двете страни, както и възобновяване на работата на Смесената комисия за търговско и икономическо сътрудничество.

"Икономическите връзки между България и Кувейт имат значителен потенциал за развитие, като важна предпоставка за това е подобряването на транспортната свързаност между страните", подчерта Барбалов.

От своя страна заместник-генералният директор на Кувейтската търговско-промишлена палата г-н Емад Ал Заид акцентира върху необходимостта от насърчаване на инвестициите в хотелския сектор, както и в увеличаване на предлагането на традиционни български продукти като бялото сирене и розовото масло, високо ценени и търсени в Кувейт. Той предложи съдействие за организиране на изложение на български продукти в Кувейт и за осъществяване на срещи между български и кувейтски компании.

В хода на разговора беше подчертано също, че възобновяването на директните полети между България и Кувейт би имало важно значение за стимулиране на бизнес контактите и туристическия обмен между двете държави.

Представителите на българския бизнес, участващи в срещата, организирана от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), представиха своите компании и запознаха кувейтската страна с потенциала им за партньорства в различни сектори.