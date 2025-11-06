Подписваме споразумение за железопътен тунел със Скопие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски ще подпишат Споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на транспорта.

Подписването ще е от 11:45 ч. днес на железопътната гара в Гюешево.

На церемонията ще присъстват представители на Европейската комисия, дипломатическите мисии на държавите от ЕС и НАТО в България, както и представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка.

От министерството на транспорта припомнят, че трансграничният тунел е ключов елемент от транспортния коридор "Западни Балкани – Източно Средиземноморие" и стратегическия Коридор VIII. Неговата реализация ще осигури липсващата железопътна свързаност между България и Република Северна Македония и ще подобри транспортния достъп между Черно море и Адриатика.

Проектната дължина на тунела е около 2,4 км, а половината от него се намира на територията на България.

Очаква се изграждането му да подпомогне икономическото развитие на региона и да засили интеграцията на транспортните мрежи на ниво ЕС и НАТО.