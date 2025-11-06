ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж застреля куче пред стопанката му в Долно Аблан...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21657780 www.24chasa.bg

Лиляна Павлова: Еврото не е панацеята, която ще ни спаси от всички рискове пред нас

1640
Лиляна Павлова Кадър: БНТ

"Еврозоната не е магическа пръчка. Еврото не е панацеята, която ще ни спаси от всички рискове пред нас. Това е възможност нашата държава да расте, да привлича инвестиции", това заяви в предаването "Денят започва" по БНТ бившият вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова. 

По думите й разяснителната кампания е напреднала и хората може би са разбрали, че нищо страшно няма да се случи. 

"Цените се увеличават с или без еврото. Спекула, злоупотреби е имало винаги. Въпросът е държавата да си е на мястото", каза още тя. 

Според нея януари вероятно ще е по-труден, но после хората ще се успокоят. 

"Надявам се, че правителството е взело под внимание силните и слаби страни на кампанията. Много е важно държавата да си е на мястото, но и контролните органи да не се превърнат в бухалка", каза още Павлова. 

"Влизането в еврозоната не е даром, то е резултат на многогодишни усилия", заяви тя. 

"Вярвам, че това е най-правилното решение за България. Това не е нещо, което ще се случи за един ден, а дългосрочен процес", каза Павлова. 

Според нея бюджетът все още е балансиран.

Лиляна Павлова Кадър: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)